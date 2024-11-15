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市占率超90%！人形机器人“关节”缘何青睐洛阳造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.01 08:29
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　　“宇树”春晚扭秧歌，“众擎”灵活跳街舞，“天工”夺冠马拉松……进入2025年，人形机器人竞相炫技，一夜间成为产业风口和科技热词。

　　您知道吗？我国人形机器人“关节”中，超90%的轴承来自洛阳一家民营企业。

　　机床高速运转，轴承接连下线……日前，在位于孟津区常袋镇的洛阳鸿元轴承科技有限公司，一排排高精密人形机器人轴承整装待发。它们未来将应用在绿的谐波、上海智元、中大力德、宇树、优必选、众擎、天工等知名人形机器人产业链企业的产品上。

　　“不论是谐波减速器交叉滚子轴承，还是RV减速器圆锥滚子轴承，抑或是行星减速器薄壁交叉滚子轴承，在人形机器人关键部位轴承品种中，我们的产品国内市场占有率均超90%。”鸿元轴承技术研发部负责人吕瑞芳说，今年一季度，企业人形机器人轴承产值同比增长200%以上，可谓是爆发式增长。

　　日新月异的人形机器人产业，缘何青睐“洛阳轴承”？这还得从5年前说起。

　　实际上，鸿元轴承在工业机器人领域早有深厚积淀。企业生产的谐波减速器轴承、交叉滚子轴承等工业机器人轴承，打破了我国严重依赖进口产品的被动局面，占据90%以上的国内市场。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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