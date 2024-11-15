户外消费有优惠、青年夜校再上新、官方课程提能力！洛阳这样宠青年……

30日，记者从共青团洛阳市委获悉，洛阳市启动青年成长发展类消费促进计划，明确将实施青年户外赋能计划、青年夜校提质计划、青年职业跃升计划三大专项行动，全面提升城市青年友好度。

30日，记者从共青团洛阳市委获悉，洛阳市启动青年成长发展类消费促进计划，明确将实施青年户外赋能计划、青年夜校提质计划、青年职业跃升计划三大专项行动，全面提升城市青年友好度。

青年是城市的未来，消费是发展的动能。洛阳市高度重视、亲切关怀青年，大力推进青年友好型城市建设，着力提升城市功能品质与青年的契合度，聚力打造青年创新创业、成长成才的热土。此次消费促进计划深入贯彻中央部署要求，按照洛阳市委工作安排，以“青年优先发展”理念为核心，通过政策引导、资源整合、服务创新，着力构建青年友好型消费生态，助力青年在自我投资与品质生活中成长，为现代化洛阳建设注入青春动能。

专项行动一：青年户外赋能计划

洛阳市将培育成立洛阳市青年户外组织，吸纳骑行、徒步、攀登、滑雪等青年户外爱好者加入，通过举办多元活动，强化青年社群归属感。同时，联合青年户外运动装备商及户外露营地主理人等，给予青年代金券或减免优惠，激发青年户外领域消费潜力，构建青年多维成长交流平台。