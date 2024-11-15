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最高补贴500元！洛阳2025电动自行车以旧换新活动来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 16:49
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　　记者29日从洛阳市商务局获悉，《2025洛阳市电动自行车以旧换新实施细则》印发。5月1日0时至12月31日24时，洛阳市开展电动自行车以旧换新活动。其间，消费者在洛换购电动自行车，可享受最高500元的以旧换新补贴。

　　补贴对象和标准

　　对交售个人名下老旧电动自行车(必须带电池)，并在洛换购获得国家强制性产品认证证书电动自行车新车的消费者，按产品最终销售价格给予一次性分档定额补贴，即单个消费者消费1000元(含)至1499元(含)，一次性补贴300元；1500元(含)至1999元(含)，一次性补贴400元；2000元(含)以上，一次性补贴500元。

　　申领方式

　　活动期间，消费者到参与活动的电动自行车线下销售终端门店(门店列表见附件)，购买国家强制性产品认证证书电动自行车新车的消费者，完成购新和交旧后,使用手机通过政府选定平台进入“电动自行车以旧换新专区”，如实填报身份信息、银行卡号、合格证、购新发票(含新车车架号)以及旧车回收证明、旧车侧面照片等资料信息，按照系统页面提示内容，申报领取财政补贴资金。

　　活动规则

　　1.消费者须通过洛快办App，在“电动自行车以旧换新活动专区”完成交旧、购新和支付。

　　2.本次活动补贴可与企业、金融机构等各类优惠叠加；在政策期限内同一消费者仅能享受一次补贴资格。

　　3.购买新电动自行车须交售旧电动自行车，交售旧电动自行车与购买新电动自行车的须为同一人；申请人、新购电动自行车所有人以及银行账户均须为同一人。

　　4.活动面向个人消费者，销售发票须开具给个人，并注明销售门店所属县区。

　　5.如发生退货情形，退还消费者的款项不包含补贴资金，通过原支付渠道退还。如退货发生在财政补贴资金拨付以后，由消费者将补贴资金退还国库。

　　6.其他活动规则详询服务机构或参与企业。

　　特别提醒的是，按照补贴资金“先到先得、用完即止”原则实施，即资金总额使用完毕或活动时间截止均停止补贴，申请通道关闭。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 常洁炳 实习生 张志慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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