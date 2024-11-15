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小线束闯出大市场！看0.01毫米背后的“洛阳创新”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 15:28
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　　仅凭30几名员工，便创下3000万元年产值。4月30日，在位于洛阳市洛龙区的电子信息科技产业社区内，洛阳在线赛思科技有限公司总经理王进彬正俯身观察设备运行，只见剥线机刀片以0.01毫米的精度将线缆剥开，铜丝在灯光下泛着金红光泽，“汽车能否安全稳定运行，靠的正是这些‘金丝软甲’”。

　　王进彬口中的“金丝软甲”其实就是汽车内部的“神经系统”——汽车线束。从按喇叭、听音乐、用雨刷，再到控制发动机、安全气囊，都离不开密密麻麻的线束来供电和传输信号。在线赛思从2015年创办之初，便瞄准汽车线束加工设备领域，用10年时间把汽车线束这门“针线活”做到了极致。

　　全自动下线压接机是在线赛思的“拳头产品”，能够实现从送线、剥线到端子压接的全流程自动化运行。“其中，剥线环节对机器的精度要求极高。”据王进彬介绍，剥线就像给电线“脱外套”——把包在铜丝外部的绝缘层剥掉一小截后，线束才能正常使用，“我们的设备能做到在不损伤铜丝的前提下，以0.01毫米的切割精度精准剥掉电线绝缘层——这相当于在头发丝四分之一的厚度上做‘微雕’。”

　　这样的极致追求源自商用车市场的严酷考验。王进彬说，与平时大家开的小轿车不同，他们的设备主要供应宇通、东风、陕汽等商用车制造商，用来生产卡车、客车所用线束，“这类车辆长期在复杂工况下行驶，经受着高温、严寒、雨雪等恶劣天气的考验，对线束的稳定性、防水性、防尘性都提出了极高的要求。”

　　起初，在线赛思还只是行业“追赶者”，深受生产效率低、产品不良率高等问题的困扰。王进彬回忆道，为了改变这种局面，公司持续加大研发投入，不断推动产品升级和技术创新。目前研发人员占总员工比例超三分之一，年度研发费用占利润比例超三分之一，“通过七年十代产品的快速迭代，再配合自主研发的线束车间生产管理系统，最终形成独特竞争优势，赢得了市场高度认可。”

　　如今，在线赛思的全自动下线压接机的单机产能已达每小时4500多根，能够满足一辆汽车所用的控制线束，而且每做1万根的不良品不超过6根，稳定性得到了极大提升，已成为国内商用车市场占有量最高的机型。

　　“把一米宽的市场挖到万米深，小企业也能闯出大天地。”王进彬说，今年来，公司积极开拓海外市场，已经收到了来自印度、越南、突尼斯等国家的订单，1至4月的订单同比增长了300%。未来他们将持续深耕汽车线束行业，不断加大科技创新力度，努力让更多“洛阳智造”成为洛阳产业发展的亮眼名片。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 张娅娣）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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