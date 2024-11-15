国家级试点名单公示！洛阳榜上有名

29日，工信部、财政部对第二批制造业新型技术改造城市试点拟入选名单进行公示，洛阳榜上有名。公示期为2025年4月29日至2025年5月8日。

29日，工信部、财政部对第二批制造业新型技术改造城市试点拟入选名单进行公示，洛阳榜上有名。公示期为2025年4月29日至2025年5月8日。

近年，洛阳坚持以创新引领发展，依托近4000家各类创新平台，聚焦新能源、新材料、新IT、智能装备等“风口”产业，成功打造5个重点产业集群、17条优势产业链，产业规模超4600亿元，成功入选全国制造业高质量发展50强城市、国家产业转型升级示范区。

此外，洛阳在全省率先推进“三大改造”，目前已累计认定国家首台(套)重大技术装备6个、国家卓越级智能工厂3家，创建国家级绿色工厂28家，工业稳增长和转型升级、信息化建设等工作连续多年获国务院督查激励，全市当前技术改造需求迫切，且具备成熟经验。

如最终入选，洛阳将从“企业、链条、园区”三个维度，通过技术改造“强链主”，以链主为核心“聚链条”，围绕链条“建园区”，推动全市传统产业整体转型升级，力争到2027年：工业技改投资年均增速超过17%，关键生产工序数控化率提升至75%，数字研发设计工具普及率提升至90%，改造规上企业占比达到86%。

开展制造业新型技术改造城市试点工作是我国加快培育新质生产力、推进新型工业化的重要举措。根据设置，中央财政将给予不超过3亿元奖补资金，支持单个试点城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目，在“点”上开展数字化智能化改造示范，在“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范，在“面”上开展产业集群及科技产业园区整体数字化改造示范，加快数字技术、绿色技术以及创新产品推广应用，为全国制造业高质量发展提供示范和引领。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏 文/图）