洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

5月1日-2日 洛阳市全民健身中心各场馆免费对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 15:26
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市全民健身中心各场馆劳动节期间还免费开放吗？

　　市体育局回复：2025年“五一劳动节”市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：5月1日，5月2日共2天。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)相关管理规定，所有运动项目器材自备。

　　一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区游泳馆、洛阳市水分子游泳运动中心均需提前1天电话预约。预约时间：4月30日、5月1日上午8:30-11:00下午15:00-17:00)，不接受现场预约

　　1、新区网球馆(包括室外场地)

　　开放项目：网球

　　开放时间：9:00至18:00

　　预约电话：60667768

　　2、新区游泳馆

　　开放项目：游泳

　　开放时间：9:00至18:00

　　咨询电话：65920281

　　预约电话：65920028

　　注：预约成功后请于次日到市全民健身中心(射击馆东门)二楼领取门票后凭票进场。领票时间：上午9:00-11:30，下午14:30-16:00，限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

　　3、洛阳市水分子游泳运动中心

　　开放项目：游泳、健身

　　开放时间：9:00至17:00

　　预约及咨询电话：13323796939

　　注：预约成功后请于次日到水分子游泳运动中心前台领票或登记进场。

　　开放接待人数：受场地限制当天限免80人次。

　　二、新区室外篮球场、新区室外门球场、新区体育场(比赛)场地、新区多功能运动场、新区体育馆按照正常开放公告规定进行。

　　1、新区室外篮球场

　　开放项目：篮球

　　2、新区室外门球场

　　开放项目：门球

　　3、新区体育场(比赛)场地

　　开放项目：田径

　　4、新区多功能运动场

　　开放项目：五人制足球、篮球

　　5、新区体育馆

　　开放项目：羽毛球、乒乓球

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这...
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
        “脂肪肝不是成人病吗，我儿子才9岁啊！”在洛阳妇幼保健院儿童保健科诊室里，东东(化名)妈妈说话间反复抖动...
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
  • ·八岁男童血压“爆表”牵出罕见病，这些信号家长要警惕！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 景区商圈“人从众”？洛阳交警划...
  • 洛阳“网约公交”即将上线：2元任...
  • “五一”假期，洛阳站、洛阳龙门...
  • 大风+高温+强对流！“五一”假期...
  • 实施改造提升、引入潮流业态 涧西...
  • 嵩县：发展黄精产业 助农增收致富
  • 牡丹“超长待机”！五一假期，来...
  • 洛阳举行“华夏衣 东方礼 青春志...
  • 10岁女孩遭遇网络诈骗 民警闪电出...
  • 隋唐大运河文化博物馆推出《漕纲...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605