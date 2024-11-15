5月1日-2日 洛阳市全民健身中心各场馆免费对外开放

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市全民健身中心各场馆劳动节期间还免费开放吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市全民健身中心各场馆劳动节期间还免费开放吗？

市体育局回复：2025年“五一劳动节”市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：5月1日，5月2日共2天。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)相关管理规定，所有运动项目器材自备。

一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区游泳馆、洛阳市水分子游泳运动中心均需提前1天电话预约。预约时间：4月30日、5月1日上午8:30-11:00下午15:00-17:00)，不接受现场预约

1、新区网球馆(包括室外场地)

开放项目：网球

开放时间：9:00至18:00

预约电话：60667768

2、新区游泳馆

开放项目：游泳

开放时间：9:00至18:00

咨询电话：65920281

预约电话：65920028

注：预约成功后请于次日到市全民健身中心(射击馆东门)二楼领取门票后凭票进场。领票时间：上午9:00-11:30，下午14:30-16:00，限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

3、洛阳市水分子游泳运动中心

开放项目：游泳、健身

开放时间：9:00至17:00

预约及咨询电话：13323796939

注：预约成功后请于次日到水分子游泳运动中心前台领票或登记进场。

开放接待人数：受场地限制当天限免80人次。

二、新区室外篮球场、新区室外门球场、新区体育场(比赛)场地、新区多功能运动场、新区体育馆按照正常开放公告规定进行。

1、新区室外篮球场

开放项目：篮球

2、新区室外门球场

开放项目：门球

3、新区体育场(比赛)场地

开放项目：田径

4、新区多功能运动场

开放项目：五人制足球、篮球

5、新区体育馆

开放项目：羽毛球、乒乓球

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