洛阳举行“华夏衣 东方礼 青春志”青年成人仪典

昨日，“华夏衣 东方礼 青春志”洛阳青年成人仪典在伊滨区中央公园举行，来自全市各行业领域的50名青年穿汉服、执汉礼，在古今交融的仪式中迎接五四青年节的到来。

昨日，“华夏衣 东方礼 青春志”洛阳青年成人仪典在伊滨区中央公园举行，来自全市各行业领域的50名青年穿汉服、执汉礼，在古今交融的仪式中迎接五四青年节的到来。

市委常委、组织部部长王森出席活动并向广大青年致以亲切问候。他说，青年是现代化洛阳建设的生力军，青年聚则洛阳兴，青年出彩则洛阳出彩。希望大家在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，勤奋学习、努力工作，走好人生道路。希望全市广大青年坚定不移听党话、跟党走，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，努力在现代化洛阳建设中奋勇争先、建功立业。

副市长王国辉现场发布洛阳青年成长发展类消费促进计划，明确将开展青年户外赋能、青年夜校提质、青年职业跃升三大专项行动。

冠笄之礼是华夏传统礼仪，通过为跨入成年的青年男女举行冠礼、笄礼，提醒他们由家中“孺子”转变为跨入社会的成年人，要承担成人责任、践行良好德行。此次活动按照古代礼仪为50名青年行冠礼、笄礼，带领青年沉浸式感受传统文化的深厚底蕴，开启充满仪式感的成长新篇。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 通讯员 耿若源）