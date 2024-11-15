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市人大常委会开展春季护林专项监督检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.30 08:22
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　　近日，市人大常委会组织开展春季护林专项监督检查。

　　市人大常委会主任李保国、副主任杨劭春分别带队，以“四不两直”方式深入嵩县车村镇拜石村、顶宝石村、牛庄村和白河镇下寺村、火神庙村等地检查。

　　李保国指出，林业资源是筑牢生态安全的绿色屏障，是厚植美丽洛阳生态优势、擦亮高质量发展生态底色的重要依托。要提高政治站位，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，始终将生态文明建设摆在重要位置，坚持靶向发力、精准施策，全力以赴做好林地保护和生态修复，不断扩大“绿色版图”。要压实主体责任，构建“分级负责、网格管理、责任到人”的垂直管理体系和市县乡村全覆盖的责任网格，夯实村“两委”班子服务管理责任，完善责任清单制度，切实提升林业资源保护与管理水平。要统筹生态保护与绿色发展，完善生态产品价值实现机制，引领村集体和群众探索经济林有序更新发展，不断拓展绿水青山转化为金山银山的路径，实现生态效益、经济效益与社会效益的有机统一。要持续开展监督检查，大力开展专项监督行动，坚持走进实地调查研究，深入查找林业执法、手续报批、林木养护等方面存在问题和突出矛盾，及时精准有效推动保护与发展协同，坚决守牢生态安全底线。要加大宣传引导力度，围绕林业资源保护相关法规政策内容，开展多种形式宣传，针对基层干部、林业经营者、林区群众等不同群体开展差异化政策解读，合力推进常态化普法、精准化引导，共同为现代化洛阳建设筑牢“绿色”根基。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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