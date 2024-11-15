每日一星：富贵华美东方金

东方金，金黄色的花瓣层层叠叠，似菊花般层次分明，又如荷花般形态宽大，开花量大，花期较晚，房衣、柱头均为黄色，系牡丹与芍药的杂交品种。

东方金

东方金，金黄色的花瓣层层叠叠，似菊花般层次分明，又如荷花般形态宽大，开花量大，花期较晚，房衣、柱头均为黄色，系牡丹与芍药的杂交品种。

“牡丹为王，芍药为相。”牡丹和芍药属“姊妹花”，人工组间杂交异常困难，成功率极低。洛阳国际牡丹园引种栽培的牡丹、芍药杂交种除了东方金，还有花园珍宝、芭茨拉等30多个品种，如今在该园航天育种网室南侧有成片东方金及花园珍宝可赏。2024年，该园培育了具有自主知识产权的牡丹、芍药杂交新品种奇花龙与奇花盛宴，并通过中国花卉协会牡丹芍药分会登录。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 霍志鹏 文/图）