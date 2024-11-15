“点石成金·从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”明日开展

二里头夏都遗址博物馆将于明日推出“点石成金·从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”展览，通过展出全球10个古老文明的278件(套)文物，展示冶金技术发展与古代文明交流的历程，呈现中华文明“多元一体”的发展路径。

二里头夏都遗址博物馆将于明日推出“点石成金·从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴”展览，通过展出全球10个古老文明的278件(套)文物，展示冶金技术发展与古代文明交流的历程，呈现中华文明“多元一体”的发展路径。

展览以苏美尔文明、阿姆河文明、亚述文明、埃兰文明、乌拉尔图王国、古波斯帝国、巴克特里亚王国、贵霜王朝、萨珊波斯帝国及夏王朝等10个古老文明为主线，通过代表性文物展示不同区域的冶金工艺与文明互动。其中，苏美尔文明的四轮铜牛车，呈现早期金属铸造技术对城邦发展的推动；阿姆河文明的高浮雕山羊纹直壁银杯，揭示中亚、西亚、中国北方的文化联系；亚述文明的人物纹银护身符、埃兰文明的蜂窝纹银壶等，则分别体现当时区域文明的军事与艺术特征。夏王朝展区重点陈列二里头遗址出土的乳钉纹铜爵，该青铜爵是中国迄今发现最早的青铜容器之一，其“复合范”铸造技术展现了夏代青铜礼器的独创性。

此次展览由二里头夏都遗址博物馆、洛阳文化旅游投资集团有限公司、平山郁夫丝绸之路美术馆主办，展览将持续至10月8日。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）