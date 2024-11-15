实施改造提升、引入潮流业态 涧西区兰州巷成为时尚打卡地

铁板火热，安格斯牛肉饼落下时“滋啦”一声迸出油星，铲尖轻压的瞬间，饱满的汁水从缝隙涌出，香气随之在空气中炸开……昨日中午时分，位于涧西区兰州巷的“一盛汉堡肉”店内坐满了食客。在升腾的烟火气中，店员小哥精心烹饪着美食。
铁板火热，安格斯牛肉饼落下时“滋啦”一声迸出油星，铲尖轻压的瞬间，饱满的汁水从缝隙涌出，香气随之在空气中炸开……昨日中午时分，位于涧西区兰州巷的“一盛汉堡肉”店内坐满了食客。在升腾的烟火气中，店员小哥精心烹饪着美食。
铁板火热，安格斯牛肉饼落下时“滋啦”一声迸出油星，铲尖轻压的瞬间，饱满的汁水从缝隙涌出，香气随之在空气中炸开……
昨日中午时分，位于涧西区兰州巷的“一盛汉堡肉”店内坐满了食客。在升腾的烟火气中，店员小哥精心烹饪着美食。
“这里主打‘一人食+现场烹饪’，年轻人很享受DIY的烹饪过程，也享受不被他人打扰的进餐体验。”“一盛汉堡肉”店相关负责人介绍，很多顾客慕名来店里打卡。
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