年初热播的电视剧《国色芳华》中，展示了洛阳牡丹雍容华贵、绚丽多姿的形象，牡丹之观赏、入药、入饮、入香、入馔等成为贯穿全剧的重要元素。

年初热播的电视剧《国色芳华》中，展示了洛阳牡丹雍容华贵、绚丽多姿的形象，牡丹之观赏、入药、入饮、入香、入馔等成为贯穿全剧的重要元素。

洛阳牡丹入茶茗

茶和中医汤剂是同源的，其发明人都是活动于河洛地区的炎帝神农氏。牡丹是古代河洛地区常见的野生花卉，用其入茶、入药历史悠久。祖国传统医学的经典著作《神农本草经》《伤寒杂病论》《唐本草》都有“用牡丹畅通心肝肾三经、调理人体气血、活络人体经脉而喜清除浊、藏精抑邪、自安五脏、延年益寿”的科学论定。

东汉张仲景《伤寒杂病论》，记述了名为大黄牡丹汤的中医方剂，该方有泻热破结、散结消肿之功效。该方剂所用的牡丹为牡丹皮。除此之外，从《唐本草》到明代《普剂方》都记载了大量牡丹汤或牡丹粥的方剂，所用有牡丹皮、牡丹花、牡丹叶。

在长期的医学实践中，人们认识到牡丹的主要营养成分在牡丹花，包括花瓣、花蕊、花粉。该说法的首倡者，正是《唐本草》的主要编纂者杨上善，他系统总结了牡丹汤剂和花茶的制法，创制了牡丹全花茶。

武则天不饮南茶，只饮牡丹花茶。《唐后行从图》出自唐朝宫廷画家张萱之笔，描绘武则天出行时，有一个手捧茶盏的侍女跟从在后的场面。而这玻璃茶盏，在陕西法门寺有出土，是研究唐代宫廷饮用花茶的重要依据。

牡丹品种虽多，但并非每种牡丹都可入茶、入药，《本草纲目》《五杂俎》等文献记载，只有单叶生籽的红白两种牡丹可用。所谓单叶、多叶，指牡丹花瓣而言，单层平开的为单叶，花瓣重重叠叠的为多叶或千叶。

清朝时，洛阳许多茶园种的是凤丹，用凤丹制茶，是当时的一大产业。据杨上善后裔、栾川杨氏茶园的传承人杨晓红介绍，用凤丹制茶，共有九道工序，包括选、采、拣、晾、烘、滋、烤、窨(xūn)、储。

以前两道工序为例，说明牡丹花茶制法独到。选花要选次日太阳出来时必开之花朵，次日早晨在其将要绽放前，将其采下，终止其绽放过程，它才能成茶，在杯中绽出美丽的花朵。

秉承传统工艺，目前洛阳的牡丹全花茶已实现规模化生产。这种花茶，可长期存放，同时可以入菜。

且道洛阳牡丹宴

被称为国色天香的牡丹，也是一种重要食材。《隋唐嘉话》载，在农历二月初二花朝节，武则天下令用各种鲜花与糯米制百花糕，其中应包括牡丹。

北宋陈师道的《后山丛谈》有“酥煎牡丹”一条，引苏轼的《雨中看牡丹》：“千花与百草，共尽无妍鄙。未忍污泥沙，牛酥煎落蕊。”陈师道是苏轼的学生，肯定品尝过苏轼做的“酥煎牡丹”。苏轼担任过福昌(今宜阳)主簿，因此他所称的“酥煎牡丹”，是洛阳的一道时令菜。

明朝时，牡丹菜肴进一步增加。王象晋的《群芳谱》载：“牡丹花煎法与玉兰同，可食，可蜜浸。”又载：“花瓣择洗净拖面，麻油煎食至美。”这实际上提出了牡丹花的两种吃法——蜜浸和煎炸。

清朝顾仲写的《养小录》是一部饮食学名著，载：“牡丹花瓣，汤焯可，蜜浸可，肉汁烩亦可。”就是用水煮、蜜浸、肉烩都可以，说明当时牡丹花菜的做法甚多，无论咸甜、凉热、荤素，都可以找到牡丹花的身影，牡丹菜肴已成为一个系列。

在清朝、民国时期，洛阳老城的饭店、小吃非常多，也有许多特色牡丹菜和牡丹小吃。比如，咸香凉拌花，是每年春天的时令菜，当时大小饭店都有这道菜，做法也简单：将刚采摘下来的鲜嫩白凤丹，用手工搓细揉软，再添加黄果叶、辣椒、盐、大蒜、柿子醋等佐料，充分拌匀即可。

在当时的小吃中，有一种牡丹水煎包，非常有名。与这种小吃类似的，还有牡丹烧卖、牡丹小笼包、牡丹蒸饺等，其共同特点是，馅料中均有凤丹牡丹花。

在长期的发展过程中，形成了完整的洛阳牡丹宴。牡丹宴是用牡丹为食材做的一整套宴席。1994年4月，台湾省著名作家卧龙生受邀来洛，众粉丝邀请卧龙生到洛阳某酒家用餐，品尝牡丹宴。

当天中午的食单至今还保留着，这些菜有肉汁牡丹、炸牡丹、牡丹蜜饯、凤丹鱿鱼、花香鸭舌、花王肘子、花王熏鸽子、魏紫花粥、咸香凉拌花、牡丹肉片汤、牡丹腐乳肉、牡丹烧卖、牡丹包、清汤牡丹鲍鱼、蝴蝶牡丹虾、鲤鱼看牡丹、姚黄吐芳、牡丹香菇、四宝迎牡丹、牡丹凤尾笋、丹皮醇瓜、二乔争艳、水晶牡丹、玲珑牡丹鱼、牡丹山药墩、酿牡丹苹果、牡丹核桃雪泥、三鲜白牡丹、香蕉牡丹春卷、茯苓牡丹鸡、牡丹鳜鱼、牡丹五仁酥等。

洛阳某酒家是中华老字号，民国时期就存在，当时叫直鲁豫大饭店，卧龙生曾在直鲁豫大饭店品尝过牡丹宴。他再次品尝牡丹宴，非常激动，挥笔写词相赠：“最美洛阳酒。西工名楼。再临酒家寻乡愁。故乡相逢弹泪坐，往事悠悠。有酒可销忧。兹为皇州。百年花坞旧时楼。登楼南望洛河水，日夜东流。”

神都风雅牡丹香

有一种说法是，武德七年(公元624年)，武则天出生于洛阳，她和这个时代的洛阳女子一样，自幼学习牡丹香道。

唐太宗驾崩后，遗诏命武则天等人出家于感业寺。她在这里开始了晨钟暮鼓、青灯古佛、远离尘世、面壁修行的比丘尼生活。寺院的一项重要法事，就是焚香。西安六村堡曾出土“唐武后焚香院”石碣，相传这里就是感业寺旧址。

佛教是武则天称制和称帝时的国教，她时常到龙门、白马寺、玉泉寺、五花寺等处礼佛，焚燃牡丹香和多种异国奇香。女皇喜爱香料的芬芳，身边不离香炉，到郊外游玩也不例外。嵩山石淙，是一条小溪，女皇常到此游乐，大宴群臣，焚香弹琴，饮酒赋诗，史称“石淙会饮”。参加聚会的沈佺期曾赋诗：“溪水泠泠杂行漏，山烟片片绕香炉。”

关于牡丹香等香料，北宋洛阳合香专家陈敬的《陈氏香谱》，作了详细记载。该书共分为四卷，记载了当时的香料，介绍了香料出处、历史及香的功效、用途、窨藏、用具、典故等，核心内容是合香的配方。合香是将各种香料，按中医配伍理论，制作的混合香料。

书中记载的合香方有100多个，有印篆香方、凝和香方、拟花和百花香方、佩戴香方等。成香的类别有香粉、香丸、香饼、香柱等。香粉主要用于印篆香、香茶等。

牡丹、丁香等洛阳本土花卉，在唐宋时是制作合香的重要香料，而这种合香主要用作洗衣香、香囊和香枕。

牡丹具有独特的芳香，被称为国色天香或国香。唐人李正封诗曰：“国色朝酣酒，天香夜染衣。”宋代葛胜仲词曰：“百花堂下牡丹丛……寄语国香雕槛里，好为人容。”洛阳人邵雍诗曰：“牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。四色变而成百色，百般颜色百般香。”

在《陈氏香谱》中，介绍了一种洗衣香：用牡丹一两和甘松一钱，研成粉末；在洗衣的最后一道工序时，将一钱这种洗衣香溶入水中。用这种方法，衣服上的香味可保持一月不散。

采摘牡丹花，阴干，再加入龙脑，就做成了玉华醒醉香。将此香填入枕芯，做成香枕，有醒酒之功效。

牡丹根的皮称丹皮，是做牡丹衣香的主料。这种香的配方是：丹皮、丁香、甘松各一两，龙脑、麝香各一钱。将做成的牡丹衣香，放入新绢袋中，就制成了牡丹香囊。佩戴上它，身上就会飘散牡丹的芳香。（郑贞富）