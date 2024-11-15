车轮竞速燃激情 龙羽保电筑防线

赛场内体育健儿紧张激烈的对决、赛场外电力保障团队用心坚守。日前由国家体育总局自行车击剑运动管理中心、中国自行车运动协会主办的“ 2025年中国场地自行车联赛第三站及总决赛”在洛阳市体育中心自行车馆盛大举行。此次赛事吸引了来自全国各地的顶尖自行车运动员同场竞技，为确保赛事的顺利进行，电力保障工作至关重要。

赛场内体育健儿紧张激烈的对决、赛场外电力保障团队用心坚守。日前由国家体育总局自行车击剑运动管理中心、中国自行车运动协会主办的“ 2025年中国场地自行车联赛第三站及总决赛”在洛阳市体育中心自行车馆盛大举行。此次赛事吸引了来自全国各地的顶尖自行车运动员同场竞技，为确保赛事的顺利进行，电力保障工作至关重要。

龙羽电气分公司接受保电任务后，公司领导高度重视，组织制定了详细且全面的一级保电预案，方案。成立了专门的保电工作小组，明确各成员职责，涵盖设备巡检维护、应急抢修保障等各个方面。对参与保电的人员职责落实到人，车辆设备进行了全方位的排查与检测，提前消除潜在安全隐患。

赛事期间，场内运动员们在赛场上风驰电掣，展开激烈角逐，场外保电值守人员精神高度集中，利用红外测温等先进技术手段，密切关注设备运行状态，确保设备处于最佳运行工况。电气分公司领导也多次深入保电现场，了解保电过程中存在的问题并及时沟通解决，确保在整个赛事期间，电力供应稳定可靠运行，为参赛健儿取得佳绩保驾护航。