创新发力！“创客中国”洛阳市分赛启动报名

29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，第十届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛洛阳市分赛近日开启报名通道，符合条件的企业、创客团队可通过大赛官网报名参赛，报名截止日期为7月7日。

29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，第十届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛洛阳市分赛近日开启报名通道，符合条件的企业、创客团队可通过大赛官网报名参赛，报名截止日期为7月7日。 29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，第十届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛洛阳市分赛近日开启报名通道，符合条件的企业、创客团队可通过大赛官网报名参赛，报名截止日期为7月7日。 作为洛阳服务中小企业创新创业的重要品牌活动，“创客中国”洛阳市分赛在激发全市中小企业创新潜能，集聚创业资源培育高成长性企业，深化创新链与产业链协同发展方面发挥了重要作用。 以“围绕产业链部署创新链配置资金链培育人才链”为主题，聚焦新型材料、新能源汽车、电子信息等先进制造业集群，本次洛阳市分赛将于7月25日前举行，分为企业组和创业组，对参赛项目进行选拔。如需咨询可拨打洛阳市工信局电话0379-65590189。 除了洛阳市分赛，后续“创客中国”河南大赛还将举办省决赛、创新创业加速训练营、“创投荟”投融资对接会、“创客启航成果赋能”成果转化服务会等后续专场服务。最终入选“创客中国”全国总决赛500强、50强的企业，在申报专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业时可享受创新直通支持政策；依托专题需求对接等活动，未来参赛企业和团队还将在投融资对接、落地入驻园区、成果转化对接等方面获得专项激励支持。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵长青 文/图)