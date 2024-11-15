隋唐大运河文化博物馆推出《漕纲迷航》沉浸式实景剧本游戏

隋唐大运河文化博物馆将于5月2日起推出《漕纲迷航》沉浸式实景剧本游戏，以创新形式活化千年运河文化，为游客开启一场穿越时空的漕运探秘之旅。

隋唐大运河文化博物馆将于5月2日起推出《漕纲迷航》沉浸式实景剧本游戏，以创新形式活化千年运河文化，为游客开启一场穿越时空的漕运探秘之旅。

此次活动以隋唐大运河历史为背景，采用“阵营机制剧本杀”玩法。游客将化身古代漕运参与者，通过角色扮演、实景解谜、线索推理等形式，沉浸式体验古代漕运商贸的波谲云诡。参与者需完成破译密信、协调商队、化解危机等任务，还原运河贸易中的暗战与协作。游戏场景依托博物馆特色展陈和复原的新潭码头、“一粒米的漕运之旅”互动展区等场景，让游客在虚实交融中感受运河文化的厚重与鲜活。

此次活动将持续至5月4日，每天晚上夜间开放。该馆相关负责人表示，剧本游戏旨在以年轻化、趣味化的方式传播运河历史，推动文化遗产“活起来”，吸引更多公众走进博物馆，感悟中华文明的智慧与魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)