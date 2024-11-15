29日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，今年“五一”假期，洛阳站、洛阳龙门站加开36趟临时旅客列车，包括洛阳至北京、上海、西安、郑州、昆山、武汉等方向。
29日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，今年“五一”假期，洛阳站、洛阳龙门站加开36趟临时旅客列车，包括洛阳至北京、上海、西安、郑州、昆山、武汉等方向。
洛阳站“五一”假期临客车次：
K5372次，洛阳站—许昌站(7:38从洛阳站始发，10:40到许昌站)
K4778次，洛阳站—信阳站(9:10从洛阳站始发，15:23到信阳站)
T4272次，洛阳站—郑州站(10:56从洛阳站始发，12:40到郑州站)
K5366次，洛阳站—新乡站(12:38从洛阳站始发，15:28到新乡站)
K4060次，洛阳站—昆山站(14:29从洛阳站始发，次日7:50到昆山站)
K5360次，洛阳站—郑州站(15:53从洛阳站始发，17:26到郑州站)
K5368次，洛阳站—郑州站(18:09从洛阳站始发，19:36到郑州站)
K5376次，三门峡站—洛阳站(16:46从三门峡站始发，18:43到洛阳站)
K4884次，洛阳站—黄石站(21:05从洛阳站始发，次日8:04到黄石站)
K4883次，武昌站—洛阳站(19:34从武昌站出发，次日6:18到洛阳站)
T4271次，郑州站—洛阳站(8:13从郑州站出发，9:50到洛阳站)
K5371次，许昌站—三门峡站(11:25从许昌站出发，14:09到洛阳站)
K5365次，新乡站—洛阳站(16:10从新乡站出发，19:03到洛阳站)
K5359次，郑州站—洛阳站(18:11从郑州站出发，19:45到洛阳站)
K5363次，商丘站—三门峡西站(16:02从商丘站出发，20:24到洛阳站)
K5367次，郑州站—洛阳站(20:07从郑州站出发，21:41到洛阳站)
K4777次，信阳站—洛阳站(16:15从信阳站出发，22:03到洛阳站)
K4059次，昆山站—洛阳站(9:10从昆山站出发，23:00到洛阳站)
K5349次，南阳站—洛阳站(18:30从南阳站出发，22:40到洛阳站)