【洛YOUNG小店】无上龙门体验馆：穹顶之下，光影千年

当你踏入位于洛阳龙门石窟西北服务区的无上龙门体验馆，就如步入了一条时光隧道，一场跨越千年的文化之旅就此拉开帷幕。

当你踏入位于洛阳龙门石窟西北服务区的无上龙门体验馆，就如步入了一条时光隧道，一场跨越千年的文化之旅就此拉开帷幕。

在场馆中央，一座直径达17米的超大水平全息天幕静静伫立，宛如一个神秘的时光宝盒。球幕挑高9米，占地400平方米，从水平地面到整个穹顶，构建起一个无死角的观影空间。19台激光工程投影设备配合画面拼接技术，搭配上立体声环绕音响，为观众编织了一张5D感官之网，只需轻轻触动，便能沉浸其中。

当影片开场，齿轮缓缓转动，清脆的声响仿若历史的跫音。光影流转间，游客瞬间被卷入了历史的长河。裸眼5D技术让一切变得触手可及，无数金色鲤鱼摆动着灵动的身躯，奋力跃向龙门，溅起的水花仿佛带着丝丝凉意，扑面而来；秦将白起在伊阙之战中威风凛凛，金戈铁马之声震耳欲聋，让人仿若置身于硝烟弥漫的战场；北魏孝文帝迁都时的场面气势恢宏，人群的呼喊声、车马的喧嚣声交织在一起，再现了那个风云激荡的时代；莲花洞的美轮美奂宛如仙境，每一处细节都纤毫毕现，让人不禁为古人的精湛技艺所折服；与卢舍那大佛贴面而过的瞬间，大佛慈悲的目光似乎穿透了灵魂，带来心灵的震撼与宁静；而盛世隋唐的歌舞升平中，舞者的身姿轻盈曼妙，音乐悠扬婉转，让人沉浸式感受盛世繁华。