牡丹“超长待机”！五一假期，来洛赏花游园精彩不打烊

五一假期，哪里还能赏牡丹、看花海？洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心了解到，王城公园、中国国花园不仅有持续“营业”的高颜值牡丹观赏区，还将推出六艺互动、夜赏牡丹、沉浸式演出等活动，让游客醉于国色、乐在游园。
五一假期，哪里还能赏牡丹、看花海？洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心了解到，王城公园、中国国花园不仅有持续“营业”的高颜值牡丹观赏区，还将推出六艺互动、夜赏牡丹、沉浸式演出等活动，让游客醉于国色、乐在游园。
五一假期，哪里还能赏牡丹、看花海？洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心了解到，王城公园、中国国花园不仅有持续“营业”的高颜值牡丹观赏区，还将推出六艺互动、夜赏牡丹、沉浸式演出等活动，让游客醉于国色、乐在游园。
王城公园精心打造五一赏花盛宴，全新引入近百种高山牡丹与600余株伊藤牡丹，主要集中在月亮门观赏区。5月1日至5月5日，以“周礼千年·万芳归洛”为主题的系列周文化互动演艺节目将每天上演，并进行花王册封仪式等剧情演出。王城动物园继续推出“河马榨汁机”“虎跃猎食”等动物表演，让小朋友尽享假日欢乐。
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