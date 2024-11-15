景区商圈“人从众”？洛阳交警划重点：“五一”出行这样走更顺畅

2025年“五一”假期从5月1日至5月5日，共5天。近日，洛阳市公安局交警支队发布假期出行提醒，预计洛阳中长途自驾出行和客运流量大幅增加，加之部分基础设施建设项目正在进行，交通压力将明显增大，请市民合理安排出行。

2025年“五一”假期从5月1日至5月5日，共5天。近日，洛阳市公安局交警支队发布假期出行提醒，预计洛阳中长途自驾出行和客运流量大幅增加，加之部分基础设施建设项目正在进行，交通压力将明显增大，请市民合理安排出行。

这些区域和路段易发生交通拥堵

1.各主要高速公路出入口，龙门石窟、白马寺、王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园、丽景门、洛邑古城等景区周边道路将出现人流量、车流量高峰。

2.西工区红山、新安县五头樱桃沟等采摘点、乡村游、露营地周边道路交通将会出现较大压力。

3.西工区小街、中州万达广场、大卫天地，涧西区府井、丹尼斯、万达广场，洛龙泉舜购物广场等商圈，以及各县区的城区商圈周边道路通行压力大。

4.受高速公路免费通行政策影响，栾川、嵩县、孟津、汝阳、新安、伊川等县区景点周边道路，黄河古都一号旅游公路、生态伏牛一号旅游公路易发生交通拥堵。

5.预计城区道路在4月30日下午及晚间将出现长时间高峰期，且持续时间较长。景点周边道路将假期的每天下午及晚间出现拥堵现象。

6.王城快速路李屯大桥至陇海铁路段；南昌路；中州路的王城公园、万达广场、应天门、天堂、明堂、十字街、洛邑古城段；龙门大道及龙门石窟景区周边道路；九都路的洛邑古城段；古城东路与三川大道交叉口周边；白马寺周边道路；机场路国际牡丹园段；邙岭大道国家牡丹园段等易发生交通拥堵。