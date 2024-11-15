10岁女孩遭遇网络诈骗 民警闪电出手“抢”回2.7万元

近日，洛阳市新安县公安局铁门派出所民警夜间巡逻时接到群众报警，称其家人恐遭网络诈骗。民警迅速反应，及时按下“止付键”，帮助群众止损2.7万元。

近日，洛阳市新安县公安局铁门派出所民警夜间巡逻时接到群众报警，称其家人恐遭网络诈骗。民警迅速反应，及时按下“止付键”，帮助群众止损2.7万元。

“警察同志，你们快来我家看看，我外孙女好像被骗了。”日前，新安县铁门镇居民胡女士向铁门派出所巡逻民警求助。

当晚，胡女士10岁的外孙女用其手机刷短视频时，添加了陌生人为好友，对方自称是“公安局”的人，声称女孩的社交账号涉嫌传播违法信息，要求她配合调查，否则将会“把她抓起来”。

女孩听了对方的话，心里很害怕，于是按照对方的要求，下载了一款屏幕共享软件，并透露了转账支付密码。

“外孙女一直在和陌生人视频通话，她吓得声音都发抖，我问她怎么回事，她只是哭……”胡女士又急又气，夺过手机赶紧出门，准备拿着手机去铁门派出所求助，在路上恰巧遇到夜间巡逻的民警。

民警发现，胡女士的手机仍在进行“自动操作”，还收到多条转账信息，确定是网络诈骗。民警先断开手机的网络，中断对方的远程控制，随后将手机关机，防止骗子进一步通过屏幕共享操作胡女士的手机。

民警将胡女士的手机开机后发现，骗子通过远程操作，已将其银行卡内的2.7万元分批转入微信钱包，所幸处置及时，骗子还未将钱从微信钱包转出。

在民警的安抚和帮助下，女孩的情绪逐渐平复，她听了民警的反诈宣传，表示以后再也不轻信陌生人。胡女士卸载了屏幕共享软件，及时修改了银行卡、微信等支付密码。

警方提醒，电信网络诈骗手段层出不穷，每个人都应提高警惕，陌生来电不轻信，未知链接不点击，个人信息不透露，转账汇款多核实。如果发现被骗，应第一时间拨打110报警，并提供相关证据，以便公安机关及时采取止付措施，最大限度挽回损失。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 高亚锋）