走向产业化！龙门实验室推进新型电池技术落地

日前，龙门实验室召开“新型液流储能电池技术开发应用”重大项目推进会，标志着该项目落地转化进入全面攻坚阶段。

日前，龙门实验室召开“新型液流储能电池技术开发应用”重大项目推进会，标志着该项目落地转化进入全面攻坚阶段。

与传统锂电池相比，锌溴液流电池技术成本更低、寿命更长，其中材料成本仅是锂离子电池的20%至30%，在储能电池领域产业化前景极佳。“新型液流储能电池技术开发应用”重大项目引入中国科学院院士团队展开联合攻关，创新视觉辅助激光焊接工艺、电堆一体化封装技术等，推出100千瓦时锌溴液流电池储能模块系统，相关技术指标走在了世界前列。

会上，项目组重点介绍了新型液流电池在材料设计、隔膜和电堆制备的技术攻关情况，并提出将锚定目标，通过倒排工期、挂图作战，聚焦技术优化、中试量产、示范应用等关键环节，全面完成项目任务书中的各项指标和要求。同时，龙门实验室还将深度对接地方产业政策，不断吸引社会资本参与，全力推动新型液流储能电池技术从实验室走向产业化，为洛阳储能产业高质量发展注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）