洛阳“网约公交”即将上线：2元任性约，随叫随到

“神都小巴”公交旅游专线今年1月开通，在牡丹文化节期间受到市民和游客广泛好评。洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，该集团将在“神都小巴”基础上推出“网约公交”服务，自5月1日起，市民和游客可通过“优点出行”微信小程序，一键呼叫公交，享受更灵活的出行方式。

“神都小巴”公交旅游专线今年1月开通，在牡丹文化节期间受到市民和游客广泛好评。洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，该集团将在“神都小巴”基础上推出“网约公交”服务，自5月1日起，市民和游客可通过“优点出行”微信小程序，一键呼叫公交，享受更灵活的出行方式。

“网约公交”情况

1.运行主体：“神都小巴”公交旅游专线车辆。

2.运行时间：5月1日起，每日8：00至20：00。

3.运行范围：东至承福门大街，西至黄河路，南至九都路，北至玄武门大街，覆盖多个热门景点、商圈。

网约方法

1.在微信小程序里打开“优点出行”，选择“动态公交”。

2.在地图页面上选择需要的公交站作为上下车点位。

3.最快1分钟，小程序将快速规划最优路线，调配最近的“神都小巴”前往目的地接送乘客。

温馨提示

1.票价2元/人次，可在微信小程序上预约车辆时支付。

2.一分钟内免费取消预约，车辆达到站点后再取消，需支付20%手续费。

3.目前，“网约公交”刚刚推出，运行车辆和运行区域有限，后期将根据运行情况扩大规模。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）