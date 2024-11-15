洛阳消防发布“五一”假期安全提示

“五一”假期即将到来，4月29日，洛阳市消防救援支队发布假期消防安全提示，提醒市民增强消防安全意识，谨防火灾事故发生。

“五一”假期即将到来，4月29日，洛阳市消防救援支队发布假期消防安全提示，提醒市民增强消防安全意识，谨防火灾事故发生。

洛阳市消防救援支队相关负责人说，“五一”假期期间，市民外出旅游、购物等活动增多，加上正值春夏交替之际，市民开始频繁使用空调等大功率电器，火灾风险较大，因此提醒大家，使用大功率电器前应做好检查保养，避免线路老化、超负荷运行；要注意用火用电用气安全，及时清理厨房、阳台及楼道内杂物；注意电动车防火安全，严禁飞线充电，不在楼道、安全出口处停放或充电；外出游玩前密切关注当地气象、应急等部门发布的预警信息，合理安排出行时间和路线，尽量避开高峰时段和恶劣天气，自驾游途经山区、河谷等区域要注意观察、谨慎通过，不在低洼地带或泄洪沟等区域游玩、露营。

“各社会单位也要严格落实消防安全主体责任。”该负责人说，各单位节前应对消防设施进行细致检查维护，确保完好有效，生产经营单位和营业场所要制定完善消防应急疏散预案演练，对员工进行消防安全培训。假期期间，各单位应加强值班值守和防火检查巡查，及时消除火灾隐患，确保疏散通道、安全出口畅通。电影院、商场、酒店等人员密集场所严禁违规使用明火和进行电焊、气焊作业。如遇火情，及时拨打119电话报警。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）