笔触绘就晋城乡村振兴新图景——全国报纸自办发行协会2025年年度会员代表大会暨“知名新闻媒体看晋城”大型采访活动在晋城市举行

4月25日、26日，全国报纸自办发行协会2025年年度会员代表大会暨“知名新闻媒体看晋城”大型采访活动在晋城市举行。

4月25日、26日，全国报纸自办发行协会2025年年度会员代表大会暨“知名新闻媒体看晋城”大型采访活动在晋城市举行。 4月25日、26日，全国报纸自办发行协会2025年年度会员代表大会暨“知名新闻媒体看晋城”大型采访活动在晋城市举行。来自全国各地的知名媒体人齐聚一堂，共襄报业发行盛会，商讨融合发展大计。 晋城市委常委、市委统战部部长石云峰出席活动启动仪式并致辞，全国报纸自办发行协会会长戴伟致辞。 本次活动以“智启全媒时代 共谋融合发展”为主题。活动中，知名新闻媒体人先后前往晋城市陵川县古郊乡松庙村、陵川县附城镇丈河村、沁水县嘉峰镇尉迟村、沁水县郑村镇胡家掌村等地参观采风。全国报纸自办发行协会2025年年度会员代表大会则通报国家民政部对协会换届注册的批复；协会党支部对深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作进行安排部署；传达学习中央社会工作部、国家民政部对全国性协会商会工作的部署要求；审议并表决协会有关常务理事、理事人选变更增补；总结回顾协会去年以来的主要工作，明确未来工作思路和目标任务；媒体代表作主旨发言和经验分享。