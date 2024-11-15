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最新！洛阳文旅“五一”上新！应天门花瓣雨、超百场国风演出、免费露营、崖壁滑漂、舟游黄河精彩不断
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 2025.04.29 12:11
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　　“五一”假期将至，想出去“撒欢”的心达到了顶峰，洛阳文旅持续放大招，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)上新武皇登基、宜人坊营地一期免费开放、龙潭大峡谷景区体验崖壁滑漂、荆紫仙山景区俯瞰黄河......5月1日至5月5日期间，洛阳旅游主打沉浸式，花式文旅大餐让你的“五一”出游不虚此行。

　　隋唐洛阳城景区“五一”上新，花式活动精彩连连

　　5月1日至5月5日，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)每天127场国风演出、3场应天门花瓣雨、2场应天门投影秀，还有国风达人专场活动、九洲池夜游......丰富多彩的活动内容，打开“五一”假期的花式玩法。

隋唐洛阳城应天门北广场上演武皇登基

　　全天127场国风常态演出轮番上演，好戏不断。5月1日至4日期间，每天上午9:30，应天门北广场上新武皇登基，晚上19:00，免费开启神都蹦迪，上午登基、下午蹦迪，应天门北广场热闹不停，可中！

应天门北广场上演武皇登基和神都蹦迪

　　上午，《天门报时》《天门迎宾礼》拉开应天门国风演出序幕，身着华丽服饰的礼官、侍女在应天门南广场列队而立，仪仗威严，旌旗猎猎。紧接着，《霓裳羽衣》在应天门序厅上演，舞者们轻盈跃动、身姿优美，将古代宴会的氛围表现得淋漓尽致。

应天门北广场上演《天门迎宾礼》

　　步入明堂天堂，《武皇临朝》再现公元690年武周时期，武则天执政期间朝臣临朝及重要朝臣狄仁杰授封的景象。明堂一层《唐俑奇遇》《胡璇丝路》《铁马金戈》精彩上演，《唐俑奇遇》以舞蹈的形式展示武周乐舞俑，感受大唐服饰之美；《胡璇丝路》以胡女舞蹈唤醒沉睡的牵驼胡商；《铁马金戈》则由大将军裴行俭，亲自教你“穿越”回古代如何使用兵器、上阵杀敌。

游客在明堂二层观看国风演艺

　　来到九洲池，互动演出形式多样。九洲池南门、御道进行仪式感的迎宾礼和乐舞表演，百花仙子和牡丹八品齐聚亮相，更有程咬金、袁天罡、财神等多位互动演员在园区内随机出现，赢取银票为你心中的花仙投票，解锁更多隐藏剧情。

九洲池御道迎宾活动现场

明堂天堂、应天门、九洲池演出时间表

　　沉浸式体验项目持续精彩。圈粉无数的沉浸式体验项目《唐宫乐宴》《天门有道》以及《风起洛阳》沉浸式全感VR、剧本游戏《神都大朝会》假期持续精彩上演，每一场都会让你直呼“哇塞”。

应天门《唐宫乐宴》演出现场

　　应天门花瓣雨、投影秀浪漫加场。“五一”假期期间每天16:00、17:00、18:00，应天门花瓣雨如约洒落，承包你一整个假期的浪漫与温柔；应天门3D投影秀假期期间每晚20:30、21:30播放两场。

游客在应天门序厅欣赏花瓣雨

　　应天门美术馆推出牡丹画展览，笔墨之间细赏纸上花开。体验了牡丹花瓣雨，不妨再来应天门二层美术馆看一看绽放于纸上的牡丹，“国色香远——当代名家牡丹画作品展”以牡丹为艺术载体，以丹青为表现语言，汇聚了众多当代书画名家的精品力作，作品展展出至6月30日。

游客驻足观看应天门美术展

　　国风达人“五一”齐聚隋唐洛阳城。5月1日至3日，七位国风达人：久亮、十万八千里哩、陆鹿噜、林一下下下、谢安然、朱苓、炸鸡花(炸工将亮相隋唐洛阳城，带你解锁国潮新赛道。

　　宜人坊营地免费开放，解锁城市露营新地标

　　位于隋唐洛阳城天街东侧的宜人坊营地一期免费开放，适合露营、遛娃，还有超级出片的打卡点位，带你玩转神都露营新地标。

宜人坊营地一期

　　谁说露营只能啃干粮？宜人坊的野趣烧烤区将颠覆你的想象，从滋滋作响的烤全羊到热气腾腾的火锅，从铁板烧的烟火气到冰镇啤酒的畅快，每一口都是春日限定的满足。

宜人坊营地一期露营现场

　　带娃露营最怕无聊？营地内设置有积木沙坑、唐风充气蹦床、沙坑挖掘机、户外运动等，打造童趣天地，轻松解放家长。夜间还有篝火音乐会、露天电影，带上家人的你可以在这里体验别样露营时光。贴心提示：帐篷无需自带，禁止自带明火、气炉。

　　龙潭大峡谷全新体验项目，别样形式邂逅自然风光

　　想邂逅大自然，感受诗和远方的美好，不如来龙潭大峡谷，这里不仅有独一份的红岩奇观，260万年的流水切割，将12亿年前沉积的紫红色石英砂岩雕琢成万仞赤壁。

龙潭大峡谷景区红岩奇观

　　这里还上新高空索桥、崖壁滑漂两大惊喜体验项目。龙潭大峡谷的高空索桥，是悬于天地间的勇气试炼场，88米长索横跨红岩嶂谷，40米深渊在脚下咆哮，每一步踏出，风撕裂云层，心跳与峡谷的呼吸共振，抬眼是千仞丹霞苍穹碰撞的壮阔。

游客体验高空索桥项目

　　龙潭大峡谷的崖壁滑漂，是一场穿梭于时光褶皱的冒险，900米全透明滑道贴着悬崖呼啸而下，连续落差、回旋弯道，风在耳边呼啸，尖叫与浪花一同腾空，心跳直接飙到180，连头发丝都在喊：“太爽啦”。

游客体验崖壁滑漂项目

　　荆紫仙山“五一”低至“0元”，三大体验项目让你“惠”游更“会”游

　　距离龙潭大峡谷景区半个小时车程的荆紫仙山景区，是洛阳小众又出片的自然风光打卡地，在这里你可以登顶揽尽黄河万里烟波、乘马卡龙色索道穿越云海、驾驶山地滑板车体验速度与激情、乘坐游船漫溯邂逅白鹭翩跹。

　　荆紫仙山景区是黛眉山世界地质公园的主要景区之一，四周群山耸峙，其主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，壁立万仞，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点，是大黄河旅游带上一颗璀璨的明珠。

荆紫仙山景区 张丽霞 拍摄

　　除了自然风光，荆紫仙山景区推出三大必玩项目，让你的旅程更加惊喜有趣。

　　想要俯瞰荆紫仙山的全景？马卡龙色索道带你飞越山巅，脚下是苍翠山林，远处是连绵峰峦，仿佛置身云端，轻松上山的同时还能享受“空中漫步”的浪漫。

荆紫仙山景区马卡龙色索道

　　如果你喜欢刺激，那山地滑板车一定不要错过。1100米超长专业级赛道，配备全套护具，从半山腰一路疾驰而下，感受风在耳边呼啸的快感，把沿途风景尽收眼底。

游客体验荆紫仙山景区山地滑板车

　　想要感受荆紫仙山的灵秀之美，游船项目值得体验。泛舟湖上，微风拂面，两岸青山倒映水中，宛如一幅流动的水墨画。无论是清晨的薄雾还是夕阳的余晖，随手一拍都是朋友圈大片。

　　5月1日至5月5日期间，荆紫仙山景区推出“0元”票，游客凭洛阳各大牡丹园门票，三日内到荆紫仙山景区，可享受“0元”购景区门票；另外，凡穿汉服的游客均可享受荆紫仙山景区免门票入园，免票游客均需购买5元/人保险。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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