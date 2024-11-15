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快乐续航！重渡沟每天非遗展演超百场！五一假期开启“白+黑”嗨玩模式！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 重渡沟景区 2025.04.29 11:33
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　　“五一”假期倒计时

　　宅家躺平？周边踏青？还是长途旅行？

　　难道又要在一边纠结

　　一边吃吃喝喝睡睡中度过？

　　NO NO NO

　　离洛阳2个小时车程的重渡沟

　　小众网红打卡地

　　这些需要提前知道

　　最新门票政策

　　｜半价优惠

　　学生证(全日制在校大中小学生)；

　　人民教师(持教师资格证)；

　　18周岁以下持身份证或者户口本。

　　｜全免门票

　　60岁以上老人(含60岁)；

　　身高1.4米以下儿童；

　　现役军人持军官证、士兵证、退伍军人优待证；

　　国家新闻总署颁布的市级以上新闻记者证；

　　国家级摄影协会会员证；

　　旅行社经理资格证、导游证；

　　导游证；军残证；残疾证(配合身份证)；

　　人民警察；国家消防救援人员。

　　特别说明：享受以上优惠政策需持本人有效证件执行。

　　｜特惠门票政策

　　【特惠门票价格】：99元/人(原价120元/人)

　　【售卖时间】：截止4月30日

　　【使用时间】：截止6月30日

　　【购票方式】：关注“重渡沟旅游度假区”官方抖音账号可购买

　　旅游问答小贴士

　　：五一重渡沟景区有活动吗？

　　：当然有！重渡沟百场非遗表演，全天在7个演出地点演艺，精彩不断，昼夜狂欢不停歇。

　　节目单如下：

　　问：重渡沟景区的位置在哪里？

　　：重渡沟风景区位于洛阳市栾川县境内，洛栾高速直达重渡沟站即可。豫西山区熊耳山腹地，距洛阳市118公里，离栾川县城25公里。

　　自驾游线路：郑洛高速——洛栾高速——重渡沟站下站——途径(重渡沟竹筏漂流、北乡度假村、王坪农家乐、竹海野生动物园)大约20分钟即可到达。

　　问：重渡沟景区内的有哪些小交通？

　　：观光车是景区必不可少的出行工具，前区至中心区距离4公里，中心区至西区距离8-12公里，主要分为金鸡河观光车和滴翠河观光车两大主线，因乘坐距离不同收费标准有差异。　

　　车可以开到景区里面吗？

　　：车是可以开到景区里面的，景区里内大小停车场共11个，分布在景区前区、中心区、西区和南区，设置有大巴车(20座及以上)(停车费20元)、中型车(停车费15元)、小型车(7座及以下)(停车费10元)专用停车场，以上车辆过夜加收5元/辆。进入景区限速缓行，按照景区标识泊车即可。

　　：洛阳旅游年票能有吗？

　　不可以使用！

　　：景区里面有住宿吗？

　　：景区内有100多家民宿和200多家农家宾馆可以住宿，需先购买门票方可入园住宿(建议提前预定住宿)。

　　景区内有哪些娱乐项目？

　　：景区内有云顶索道、双灵索道、德国管轨式滑道、空中滑索、网红天桥、天空之境、漂流等娱乐项目。

　　：购买门票之后可在景区游玩多长时间？

　　：重渡沟是休闲度假类景区，购票进景区后，只要不出景区大门，游览时间不限；如有紧急情况需出入景区请到景区检票处办理登记手续。

　　晚上景区内有什么可以玩的？

　　：位于景区中心区的竹香水街，是一条繁华的夜市街，汇集南北风味各色美食、炒菜、烧烤；演艺广场非遗狂欢夜；天鹅湖梦幻灯光秀。

　　

　　百场展演、非遗盛宴！

　　7个演出地点

　　全天演艺

　　超级狂欢白＋黑

　　非遗展演广场

　　狮王争霸

　　技艺演出

　　演出时间：10:00-11:10 16:30-20:30

狮王争霸

绛州鼓乐

三仙归洞

训白鼠

拉洋片

神鸟叨签

皮影戏

　　金鸡河菩提树

　　汉婚仪式

　　迎亲花轿

　　表演时间：9:30-11:00 14:30-16:30

汉婚仪式

傩舞

　　金鸡河生态游乐园

　　古彩戏法

　　通天绳

　　表演时间：9:30-11:00 14:30-16:10

晃圈

通天绳

　　金鸡河泄愤崖

　　肩上芭蕾

　　男女对歌

　　表演时间：10:00-11:10 15:10-16:20

　　滴翠河水帘仙宫

　　太空漫步

　　双人柔术

　　表演时间：9:30-11:00 14:30-16:10

　　滴翠河农耕村

　　国家非遗飞叉

　　河洛大鼓

　　表演时间：9:30-11:00 14:30-16:10

　　演艺广场

　　非遗狂欢夜

　　乐享非遗

　　表演时间：19:30-20:30

　　“重渡沟门票优惠活动进行中”

　　【售卖时间】

　　截止4月30日(仅剩2天)

　　【使用时间】

　　截止6月30日

　　【特惠价格】

　　99元/人(原价120元/人)

　　【售卖平台】

　　关注“重渡沟旅游度假区”官方抖音账号可购买

　　避开人流，避开拥堵

　　五一旅游

　　就来重渡沟
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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