快乐续航！重渡沟每天非遗展演超百场！五一假期开启“白+黑”嗨玩模式！

“五一”假期倒计时
宅家躺平？周边踏青？还是长途旅行？
难道又要在一边纠结
一边吃吃喝喝睡睡中度过？
NO NO NO
离洛阳2个小时车程的重渡沟
小众网红打卡地
这些需要提前知道
最新门票政策
｜半价优惠｜
学生证(全日制在校大中小学生)；
人民教师(持教师资格证)；
18周岁以下持身份证或者户口本。
｜全免门票｜
60岁以上老人(含60岁)；
身高1.4米以下儿童；
现役军人持军官证、士兵证、退伍军人优待证；
国家新闻总署颁布的市级以上新闻记者证；
国家级摄影协会会员证；
旅行社经理资格证、导游证；
导游证；军残证；残疾证(配合身份证)；
人民警察；国家消防救援人员。
特别说明：享受以上优惠政策需持本人有效证件执行。
｜特惠门票政策｜
【特惠门票价格】：99元/人(原价120元/人)
【售卖时间】：截止4月30日
【使用时间】：截止6月30日
【购票方式】：关注“重渡沟旅游度假区”官方抖音账号可购买
旅游问答小贴士
问：五一重渡沟景区有活动吗？
答：当然有！重渡沟百场非遗表演，全天在7个演出地点演艺，精彩不断，昼夜狂欢不停歇。
节目单如下：
问：重渡沟景区的位置在哪里？
答：重渡沟风景区位于洛阳市栾川县境内，洛栾高速直达重渡沟站即可。豫西山区熊耳山腹地，距洛阳市118公里，离栾川县城25公里。
自驾游线路：郑洛高速——洛栾高速——重渡沟站下站——途径(重渡沟竹筏漂流、北乡度假村、王坪农家乐、竹海野生动物园)大约20分钟即可到达。
问：重渡沟景区内的有哪些小交通？
答：观光车是景区必不可少的出行工具，前区至中心区距离4公里，中心区至西区距离8-12公里，主要分为金鸡河观光车和滴翠河观光车两大主线，因乘坐距离不同收费标准有差异。
问：车可以开到景区里面吗？
答：车是可以开到景区里面的，景区里内大小停车场共11个，分布在景区前区、中心区、西区和南区，设置有大巴车(20座及以上)(停车费20元)、中型车(停车费15元)、小型车(7座及以下)(停车费10元)专用停车场，以上车辆过夜加收5元/辆。进入景区限速缓行，按照景区标识泊车即可。
问：洛阳旅游年票能有吗？
答：不可以使用！
问：景区里面有住宿吗？
答：景区内有100多家民宿和200多家农家宾馆可以住宿，需先购买门票方可入园住宿(建议提前预定住宿)。
问：景区内有哪些娱乐项目？
答：景区内有云顶索道、双灵索道、德国管轨式滑道、空中滑索、网红天桥、天空之境、漂流等娱乐项目。
问：购买门票之后可在景区游玩多长时间？
答：重渡沟是休闲度假类景区，购票进景区后，只要不出景区大门，游览时间不限；如有紧急情况需出入景区请到景区检票处办理登记手续。
问：晚上景区内有什么可以玩的？
答：位于景区中心区的竹香水街，是一条繁华的夜市街，汇集南北风味各色美食、炒菜、烧烤；演艺广场非遗狂欢夜；天鹅湖梦幻灯光秀。
百场展演、非遗盛宴！
7个演出地点
全天演艺
超级狂欢白＋黑
非遗展演广场
狮王争霸
技艺演出
演出时间：10:00-11:10 16:30-20:30
狮王争霸
绛州鼓乐
三仙归洞
训白鼠
拉洋片
神鸟叨签
皮影戏
金鸡河菩提树
汉婚仪式
迎亲花轿
表演时间：9:30-11:00 14:30-16:30
汉婚仪式
傩舞
金鸡河生态游乐园
古彩戏法
通天绳
表演时间：9:30-11:00 14:30-16:10
晃圈
通天绳
金鸡河泄愤崖
肩上芭蕾
男女对歌
表演时间：10:00-11:10 15:10-16:20
滴翠河水帘仙宫
太空漫步
双人柔术
表演时间：9:30-11:00 14:30-16:10
滴翠河农耕村
国家非遗飞叉
河洛大鼓
表演时间：9:30-11:00 14:30-16:10
演艺广场
非遗狂欢夜
乐享非遗
表演时间：19:30-20:30
“重渡沟门票优惠活动进行中”
【售卖时间】
截止4月30日(仅剩2天)
【使用时间】
截止6月30日
【特惠价格】
99元/人(原价120元/人)
【售卖平台】
关注“重渡沟旅游度假区”官方抖音账号可购买
避开人流，避开拥堵
五一旅游
就来重渡沟！