快乐续航！重渡沟每天非遗展演超百场！五一假期开启“白+黑”嗨玩模式！

“五一”假期倒计时

宅家躺平?周边踏青?还是长途旅行?

难道又要在一边纠结

一边吃吃喝喝睡睡中度过?

NO NO NO

离洛阳2个小时车程的重渡沟

小众网红打卡地

这些需要提前知道

最新门票政策

|半价优惠|

学生证(全日制在校大中小学生);

人民教师(持教师资格证);

18周岁以下持身份证或者户口本。

|全免门票|

60岁以上老人(含60岁);

身高1.4米以下儿童;

现役军人持军官证、士兵证、退伍军人优待证;

国家新闻总署颁布的市级以上新闻记者证;

国家级摄影协会会员证;

旅行社经理资格证、导游证;

导游证;军残证;残疾证(配合身份证);

人民警察;国家消防救援人员。

特别说明:享受以上优惠政策需持本人有效证件执行。

|特惠门票政策|

【特惠门票价格】:99元/人(原价120元/人)

【售卖时间】:截止4月30日

【使用时间】:截止6月30日

【购票方式】:关注“重渡沟旅游度假区”官方抖音账号可购买

旅游问答小贴士

问:五一重渡沟景区有活动吗?

答:当然有!重渡沟百场非遗表演,全天在7个演出地点演艺,精彩不断,昼夜狂欢不停歇。

节目单如下:

问:重渡沟景区的位置在哪里?

答:重渡沟风景区位于洛阳市栾川县境内,洛栾高速直达重渡沟站即可。豫西山区熊耳山腹地,距洛阳市118公里,离栾川县城25公里。

自驾游线路:郑洛高速——洛栾高速——重渡沟站下站——途径(重渡沟竹筏漂流、北乡度假村、王坪农家乐、竹海野生动物园)大约20分钟即可到达。

问:重渡沟景区内的有哪些小交通?

答:观光车是景区必不可少的出行工具,前区至中心区距离4公里,中心区至西区距离8-12公里,主要分为金鸡河观光车和滴翠河观光车两大主线,因乘坐距离不同收费标准有差异。

问:车可以开到景区里面吗?

答:车是可以开到景区里面的,景区里内大小停车场共11个,分布在景区前区、中心区、西区和南区,设置有大巴车(20座及以上)(停车费20元)、中型车(停车费15元)、小型车(7座及以下)(停车费10元)专用停车场,以上车辆过夜加收5元/辆。进入景区限速缓行,按照景区标识泊车即可。

问:洛阳旅游年票能有吗?

答:不可以使用!

问:景区里面有住宿吗?

答:景区内有100多家民宿和200多家农家宾馆可以住宿,需先购买门票方可入园住宿(建议提前预定住宿)。

问:景区内有哪些娱乐项目?

答:景区内有云顶索道、双灵索道、德国管轨式滑道、空中滑索、网红天桥、天空之境、漂流等娱乐项目。

问:购买门票之后可在景区游玩多长时间?

答:重渡沟是休闲度假类景区,购票进景区后,只要不出景区大门,游览时间不限;如有紧急情况需出入景区请到景区检票处办理登记手续。

问:晚上景区内有什么可以玩的?

答:位于景区中心区的竹香水街,是一条繁华的夜市街,汇集南北风味各色美食、炒菜、烧烤;演艺广场非遗狂欢夜;天鹅湖梦幻灯光秀。

百场展演、非遗盛宴!

7个演出地点

全天演艺

超级狂欢白+黑

非遗展演广场

狮王争霸

技艺演出

演出时间:10:00-11:10 16:30-20:30

狮王争霸

绛州鼓乐

三仙归洞

训白鼠

拉洋片

神鸟叨签

皮影戏

金鸡河菩提树

汉婚仪式

迎亲花轿

表演时间:9:30-11:00 14:30-16:30

汉婚仪式

傩舞

金鸡河生态游乐园

古彩戏法

通天绳

表演时间:9:30-11:00 14:30-16:10

晃圈

通天绳

金鸡河泄愤崖

肩上芭蕾

男女对歌

表演时间:10:00-11:10 15:10-16:20

滴翠河水帘仙宫

太空漫步

双人柔术

表演时间:9:30-11:00 14:30-16:10

滴翠河农耕村

国家非遗飞叉

河洛大鼓

表演时间:9:30-11:00 14:30-16:10

演艺广场

非遗狂欢夜

乐享非遗

表演时间:19:30-20:30

避开人流,避开拥堵

五一旅游

就来重渡沟!