“五一”假期，白马寺线上预售门票数量已接近峰值

“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布提示称，5月1日至5日，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。
“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布提示称，5月1日至5日，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。
“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布提示称，5月1日至5日，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。
洛阳白马寺关于门票线上预售接近峰值的提示
尊敬的游客朋友：
截至目前，五一劳动节(5月1日至5日)期间，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。
已购票的游客请合理安排出行时间。按照预约时间，刷身份证有序进寺。
尚未购票的游客可调整其他行程或择日购票参观。
白马寺没有授权任何第三方平台进行门票销售，请不要在任何第三方平台购票。
给您造成不便敬请谅解！
洛阳白马寺
2025年4月29日
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