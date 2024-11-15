“五一”假期，白马寺线上预售门票数量已接近峰值

“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布提示称，5月1日至5日，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。

“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布提示称，5月1日至5日，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。 “洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布提示称，5月1日至5日，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。 洛阳白马寺关于门票线上预售接近峰值的提示 尊敬的游客朋友： 截至目前，五一劳动节(5月1日至5日)期间，白马寺线上预售的门票数量已接近峰值。 已购票的游客请合理安排出行时间。按照预约时间，刷身份证有序进寺。 尚未购票的游客可调整其他行程或择日购票参观。 白马寺没有授权任何第三方平台进行门票销售，请不要在任何第三方平台购票。 给您造成不便敬请谅解！ 洛阳白马寺

2025年4月29日 ⑥