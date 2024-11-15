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即日起，启明东路公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2025.04.29 10:31
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　　昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，启明东路公交线路临时调整，具体内容如下：

　　根据市交警支队《启明东路(环卫路—三川大道段)道路施工公告》，启明东路(环卫路—三川大道段)于2025年4月26日起围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：

　　4路、34路：去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至启明东路与三川大道交叉口后，改走三川大道、中州东路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　临时新增站位：塔西、中州东路启明南路口。

　　临时取消站位：塔湾、启明东路环卫路口、东花坛东、东花坛、启明南路熙春路口。

　　87路、韩旗专线：由东花坛东调整为东花坛北发车，去程走启明北路、洛白路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　临时新增站位：东花坛北、启明北路邙岭大道口、洛白路三川大道口。

　　临时取消站位：东花坛东、塔湾、机车工厂西门、机车工厂、机车工厂东门、启明东路机车厂路口。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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