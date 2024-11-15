即日起，启明东路公交线路临时调整

昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，启明东路公交线路临时调整。

昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，启明东路公交线路临时调整，具体内容如下：

根据市交警支队《启明东路(环卫路—三川大道段)道路施工公告》，启明东路(环卫路—三川大道段)于2025年4月26日起围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对途经公交线路临时调整如下：

4路、34路：去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至启明东路与三川大道交叉口后，改走三川大道、中州东路恢复原线，调整路段去回程一致。

临时新增站位：塔西、中州东路启明南路口。

临时取消站位：塔湾、启明东路环卫路口、东花坛东、东花坛、启明南路熙春路口。

87路、韩旗专线：由东花坛东调整为东花坛北发车，去程走启明北路、洛白路恢复原线，调整路段去回程一致。

临时新增站位：东花坛北、启明北路邙岭大道口、洛白路三川大道口。

临时取消站位：东花坛东、塔湾、机车工厂西门、机车工厂、机车工厂东门、启明东路机车厂路口。⑥