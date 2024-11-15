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最新公告！关于洛阳市2025年新春房产购房补贴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市住房保障和房产服务中心 2025.04.29 10:21
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　　昨日，“洛阳市住房保障和房产服务中心”官网发布《关于洛阳市2025年新春房产购房补贴的公告》称，对2025年1月20日起在中心城区(不含偃师区、孟津区)新购买新建成套商品住宅，活动期间缴纳购房定金、首付款或全款并网签成功的购房户即可以申请购房补贴，补贴总套数1000套，每套补贴8000元。具体内容如下：

关于洛阳市2025年新春房产购房补贴的公告

　　为深入贯彻落实省委省政府关于着力稳预期促消费的工作精神，按照全省、全市确保一季度经济“开门红”有关工作要求，为全面落实房地产稳预期、促消费活动，现将洛阳市2025年新春房产购房补贴公告如下：

　　一、申领范围

　　在2025年1月20日起，对中心城区(不含偃师区、孟津区)新购买新建成套商品住宅，活动期间缴纳购房定金、首付款或全款并网签成功的购房户即可以申请，补贴总套数1000套。

　　二、预审条件

　　1.网签时间按照商品房网签业务系统中1月20日以后提交的网签先后顺序和首次缴款或全款缴款时间为准。其中期房为业务申请提交受理时间，现房为业务办结完成时间。

　　2.新建成套商品住宅不含经适房、划拨土地用房，人才购房补贴与本次购房补贴选其之一，不得重复申请。

　　三、补贴标准

　　对符合申领范围、受理条件的，每套补贴8000元，满1000套为止。

　　四、补贴方式

　　经个人申请、窗口受理、复审公示，符合条件的由财政预算安排支出，通过银行转账方式予以发放。

　　五、预审流程

　　2025年5月6日起，购房户(附件：2025年1月20日至2月28日第一批预审核名单)可携带相关材料到市民之家(洛龙区开元大道与永泰街交叉口)一楼B03窗口提交资料预申请购房补贴。自2025年5月6日起30日内，第一批预审核名单中的购房户未前来提交预审材料，视为自动放弃，不足1000套按网签先后顺序进行增补，在第二批预审核名单进行公告。待满1000套后将通过洛阳市住房保障和房产服务中心官网(www.lyzbj.org.cn)进行公示(公示期限为7天)，公示期间无异议后，予以发放。

　　期房预审材料：《2025年新春购房(新建成套商品住宅)补贴申请表》(原件一份)、商品房买卖合同(预售)、购房票据、转账凭证(银行流水)、身份证、银行卡等材料。

　　现房预审材料：《2025年新春购房(新建成套商品住宅)补贴申请表》(原件一份)、商品房买卖合同、购房票据(1月20日后的转账凭证与合同约定相同的付款金额)、转账凭证(银行流水)、身份证、银行卡等材料。

　　六、咨询电话

　　市民之家：0379-65500849

　　特此公告。

　　>>>2025年1月20日至2月28日第一批预审核名单

　　⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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