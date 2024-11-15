5月1日起，15路将恢复滨河南路段原线运营

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：滨河南路下穿天街隧道已正式通车，为何15路、95路公交车至今没有恢复原线运营？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：滨河南路下穿天街隧道已正式通车，为何15路、95路公交车至今没有恢复原线运营？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：滨河南路下穿天街隧道已正式通车，为何15路、95路公交车至今没有恢复原线运营？
市公交集团回复：非常感谢您对公交事业的关注。15路将于2025年5月1日起，恢复滨河南路段原线运营；92路根据整体线网布局，于2024年8月31日起，优化调整改走聂泰路、古城路。
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