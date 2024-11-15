五一假期，来城市阳台沉浸式感受榴莲嘉年华

“顶‘榴’出道·潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华将于5月1日至5日在城市阳台举行。届时，市民可沉浸式感受榴莲嘉年华，解锁“榴莲自由”。

“顶‘榴’出道·潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华将于5月1日至5日在城市阳台举行。届时，市民可沉浸式感受榴莲嘉年华，解锁“榴莲自由”。

本次嘉年华以榴莲为媒介，集美食、潮流、社交于一体，分为“潮物引力场”E市集区、“潮浪造物局”W市集区、“潮夜研究所”日咖夜酒区等3个展区。目前，E市集区和W市集区搭建已进入尾声，巨型榴莲装置和舞台灯光正在调试。更多活动亮点，为您提前打探——

质优价廉，实现“榴莲自由”。此次活动销售的榴莲均从泰国、越南、马来西亚直采，严格把控采摘甄选、加工包装、冷链运输等环节，泰国金枕、猫山王鲜果现开现吃，为消费者带来“榴莲忘返”的极致味蕾体验。此外，现场还有榴莲酥、芝士烤榴莲、榴莲冰沙等创意料理，方便“榴莲脑袋”一站式打卡。

主题摊位，感受东南亚风情。现场设置100余个主题摊位，涉及各式手工艺品、国潮IP周边等业态，您可在逛吃美味的同时享受海淘乐趣。此外，新国潮风“携手”东南亚风情，将给市民带来丰富的视听体验；纸扇书生、泰拳表演等节目轮番上演，全面展现不同文化魅力。

新潮活动，打造“潮流+社交”消费新场景。现场将推出“巨型榴莲装置+互动巡游”，市民游客随手一拍就是大片；“‘潮极’篮球赛+全国街舞大赛”，带您感受街头文化与热血竞技碰撞的火爆；“夜场电音派对+灯光秀”，让您感受洛水之畔的星空浪漫。

特别提醒的是，此次活动地点城市阳台位于西工区洛河北岸、中原明珠塔旁。为方便市民，周边目前已增设临时停车场。您可乘坐地铁1号线到周王城广场站C口出站，步行15分钟抵达活动现场；或乘坐7路、20路、45路、69路公交车至“九都路体育场路站”下车即可。

这个五一假期，来洛阳城市阳台，纵享味觉狂欢，一起“榴”住快乐！（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧）