4月30日至5月12日，武昌—洛阳、洛阳—黄石加开临客

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳站加开的K4882次和K4884次临客，能否将其运营时间延长至“五一”假期后？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳站加开的K4882次和K4884次临客，能否将其运营时间延长至“五一”假期后？

洛阳火车站回复：为满足“五一”假期旅客出行需求，4月30日至5月12日期间将加开武昌到洛阳的K4883次列车、洛阳到黄石的K4884次列车。列车具体开行情况请以12306铁路官方网站/APP实时查询结果为准，请您及时关注，祝您生活愉快！

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