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五一畅游荆紫仙山 | 登高瞰黄河、滑板追风、游船观鹭，随手一拍都是大片！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳荆紫仙山景区 2025.04.29 09:56
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　　这个五一

　　逃离人山人海

　　来荆紫仙山解锁小众玩法

　　登顶揽尽黄河万里烟波

　　乘马卡龙色索道穿越云海

　　山地滑板车体验速度激情

　　游船漫溯邂逅白鹭翩跹

　　随手一拍就是朋友圈爆款！

　　五一必打卡体验

　　登高望远·尽览黄河壮景

　　登顶荆紫仙山

　　将"黄河之水天上来"的壮丽尽收眼底

　　打卡网红观景台

　　360°无死角欣赏母亲河蜿蜒身姿

　　清晨可遇云海奇观，傍晚可赏落日熔金


　　马卡龙索道·云端漫步

　　乘坐ins风马卡龙色缆车

　　15分钟直达山顶

　　将山水画卷尽收眼底

　　情侣必打卡：在粉色车厢里拍出浪漫大片

　　山地滑板车·速度与激情

　　专业级赛道，一路飞驰而下

　　配备全套护具，安全又刺激

　　适合亲子互动，共享欢乐时光

　　游船观鸟·邂逅自然精灵

　　乘船漫游碧波，近距离观察苍鹭、白鹭等珍禽

　　最佳观鸟时段：上午9-11点

　　网红打卡·拍出朋友圈爆款

　　推荐机位：

　　黄河观景台：以壮阔山河为背景

　　仙山步道：林间光影交错

　　马卡龙索道车厢：建议使用广角镜头

　　游船码头：与飞鸟同框

　　滑板车赛道：动感瞬间抓拍

　　这个五一

　　让我们相约荆紫仙山

　　在山水之间

　　遇见最美的春天

　　荆紫仙山景区

　　地址：河南省洛阳市新安县石井镇

　　景区咨询电话：

　　0379—69765763

　　0379—69765765

　　交通信息：

　　高铁路线：龙门高铁站→新安县汽车站→石井专线公交车→荆紫仙山景区

　　自驾线路：连霍高速新安站→沿S246省道→行驶50公里即可到达景区

　　出行提示：

　　老司机自驾

　　1.北京—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　2.郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　3.西安—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　4.太原—二广高速—洛阳—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　5.武汉—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　6.徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　7.济南—京沪高速—徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山

　　自由侠乘车

　　1.洛阳龙门高铁站—出站步行至洛阳妇幼保健医院南门—关林到新安县城际公交—新安县汽车站—新安县石井客运班车—荆紫仙山

　　2.大巴车：洛阳市一运汽车站—新安县汽车站—新安县石井镇客运班车—荆紫仙山
[ 责任编辑：潘亮 ]
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