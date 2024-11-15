五一畅游荆紫仙山 | 登高瞰黄河、滑板追风、游船观鹭，随手一拍都是大片！

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这个五一，逃离人山人海，来荆紫仙山解锁小众玩法。
这个五一
逃离人山人海
来荆紫仙山解锁小众玩法
登顶揽尽黄河万里烟波
乘马卡龙色索道穿越云海
山地滑板车体验速度激情
游船漫溯邂逅白鹭翩跹
随手一拍就是朋友圈爆款！
五一必打卡体验
登高望远·尽览黄河壮景
登顶荆紫仙山
将"黄河之水天上来"的壮丽尽收眼底
打卡网红观景台
360°无死角欣赏母亲河蜿蜒身姿
清晨可遇云海奇观，傍晚可赏落日熔金
马卡龙索道·云端漫步
乘坐ins风马卡龙色缆车
15分钟直达山顶
将山水画卷尽收眼底
情侣必打卡：在粉色车厢里拍出浪漫大片
山地滑板车·速度与激情
专业级赛道，一路飞驰而下
配备全套护具，安全又刺激
适合亲子互动，共享欢乐时光
游船观鸟·邂逅自然精灵
乘船漫游碧波，近距离观察苍鹭、白鹭等珍禽
最佳观鸟时段：上午9-11点
网红打卡·拍出朋友圈爆款
推荐机位：
黄河观景台：以壮阔山河为背景
仙山步道：林间光影交错
马卡龙索道车厢：建议使用广角镜头
游船码头：与飞鸟同框
滑板车赛道：动感瞬间抓拍
这个五一
让我们相约荆紫仙山
在山水之间
遇见最美的春天
荆紫仙山景区
地址：河南省洛阳市新安县石井镇
景区咨询电话：
0379—69765763
0379—69765765
交通信息：
高铁路线：龙门高铁站→新安县汽车站→石井专线公交车→荆紫仙山景区
自驾线路：连霍高速新安站→沿S246省道→行驶50公里即可到达景区
出行提示：
老司机自驾
1.北京—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山
2.郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山
3.西安—连霍高速—新安—荆紫仙山
4.太原—二广高速—洛阳—连霍高速—新安—荆紫仙山
5.武汉—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山
6.徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山
7.济南—京沪高速—徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山
自由侠乘车
1.洛阳龙门高铁站—出站步行至洛阳妇幼保健医院南门—关林到新安县城际公交—新安县汽车站—新安县石井客运班车—荆紫仙山
2.大巴车：洛阳市一运汽车站—新安县汽车站—新安县石井镇客运班车—荆紫仙山