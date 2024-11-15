五一畅游荆紫仙山 | 登高瞰黄河、滑板追风、游船观鹭，随手一拍都是大片！

这个五一，逃离人山人海，来荆紫仙山解锁小众玩法。 这个五一 逃离人山人海 来荆紫仙山解锁小众玩法 登顶揽尽黄河万里烟波 乘马卡龙色索道穿越云海 山地滑板车体验速度激情 游船漫溯邂逅白鹭翩跹 随手一拍就是朋友圈爆款！ 五一必打卡体验 登高望远·尽览黄河壮景 登顶荆紫仙山 将"黄河之水天上来"的壮丽尽收眼底 打卡网红观景台 360°无死角欣赏母亲河蜿蜒身姿 清晨可遇云海奇观，傍晚可赏落日熔金

马卡龙索道·云端漫步 乘坐ins风马卡龙色缆车 15分钟直达山顶 将山水画卷尽收眼底 情侣必打卡：在粉色车厢里拍出浪漫大片 山地滑板车·速度与激情 专业级赛道，一路飞驰而下 配备全套护具，安全又刺激 适合亲子互动，共享欢乐时光 游船观鸟·邂逅自然精灵 乘船漫游碧波，近距离观察苍鹭、白鹭等珍禽 最佳观鸟时段：上午9-11点 网红打卡·拍出朋友圈爆款 推荐机位： 黄河观景台：以壮阔山河为背景 仙山步道：林间光影交错 马卡龙索道车厢：建议使用广角镜头 游船码头：与飞鸟同框 滑板车赛道：动感瞬间抓拍 这个五一 让我们相约荆紫仙山 在山水之间 遇见最美的春天 荆紫仙山景区 地址：河南省洛阳市新安县石井镇 景区咨询电话： 0379—69765763 0379—69765765 交通信息： 高铁路线：龙门高铁站→新安县汽车站→石井专线公交车→荆紫仙山景区 自驾线路：连霍高速新安站→沿S246省道→行驶50公里即可到达景区 出行提示： 老司机自驾 1.北京—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山 2.郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山 3.西安—连霍高速—新安—荆紫仙山 4.太原—二广高速—洛阳—连霍高速—新安—荆紫仙山 5.武汉—京珠高速—郑州—连霍高速—新安—荆紫仙山 6.徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山 7.济南—京沪高速—徐州—连霍高速—新安—荆紫仙山 自由侠乘车 1.洛阳龙门高铁站—出站步行至洛阳妇幼保健医院南门—关林到新安县城际公交—新安县汽车站—新安县石井客运班车—荆紫仙山 2.大巴车：洛阳市一运汽车站—新安县汽车站—新安县石井镇客运班车—荆紫仙山