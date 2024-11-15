惠生石化：产品技术优势赋能行业升级

近日，在位于涧西区的洛阳惠生石化工程股份有限公司，工人正为客户制造一批大型换热设备。
近日，在位于涧西区的洛阳惠生石化工程股份有限公司，工人正为客户制造一批大型换热设备。
近日，在位于涧西区的洛阳惠生石化工程股份有限公司，工人正为客户制造一批大型换热设备。
该公司专注于石油化工设备的制造与工程服务，在产品设计、制造工艺等领域掌握多项专利，其生产制造的压力容器、换热设备等具备高效、耐用、节能的特点，广泛应用于国内外石油化工、电力、冶金、制药等行业，产品技术优势赋能行业高效升级。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）
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