27日，第42届中国洛阳牡丹文化节循环经济产业对接会举行，通过搭建合作交流平台，促进循环经济产业发展，助力产业升级。 27日，第42届中国洛阳牡丹文化节循环经济产业对接会举行，通过搭建合作交流平台，促进循环经济产业发展，助力产业升级。 本次对接会邀请河南循环科技产业集团、天津子牙循环产业集团、倍杰特集团、金发科技、新加坡华美资源、广东邦普循环科技、中燃生物质能源科技(深圳)、北理工郑州智能科技研究院、天津亚飞再生资源回收等行业企业(机构)代表，以及我市有关县区、部门负责人和部分重点企业代表等80余人参会。 会上，偃师区就循环经济产业园总体情况进行推介。嘉宾代表分别围绕废旧塑料减污降碳高质循环案例、新形势下的资源循环示范园区建设、洛阳循环经济产业实践与展望等进行现场分享。新安县工业固废循环利用项目、伊川县汽车资源循环利用项目、中原节能材料真空镀膜项目等3个项目现场签约，投资总额8.5亿元。另外，河南循环科技产业集团、市工控集团、偃师区签订河南省循环经济零碳示范园区战略合作协议。 近年，我市围绕再生金属资源化利用等领域初步培育形成了一批产业集群，废弃物循环利用体系建设取得成效。我市将以此次对接会为契机，构建以有色金属、废旧塑料、废旧设备等传统产业及盾构机为代表的高端再制造循环利用产业链群，助推洛阳稳步实现碳达峰碳中和。 副市长陈剑锋参加对接会。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新)