市人大常委会开展黄河保护法执法检查

27日，市人大常委会到新安县开展黄河保护法执法检查，实地察看黄河流域(洛阳段)生态保护、土地规划利用、文旅项目开发等情况。 27日，市人大常委会到新安县开展黄河保护法执法检查，实地察看黄河流域(洛阳段)生态保护、土地规划利用、文旅项目开发等情况。 市人大常委会副主任杨劭春带领检查组一行，沿黄河古都一号旅游公路前行，针对发现的重点问题，要求立即整改、及时反馈、跟踪问效。他强调，要提高思想站位，深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述精神，坚持依法保护、依法利用，做到规划先行、谋定而后动，统筹文旅项目规划布局，真正让黄河成为造福人民的幸福河。要牢固树立问题导向，实事求是查摆问题，针对生态修复、农村生活污水治理等问题，深入排查摸清底数，建立问题整改清单，确保逐一整改销号。要完善制度机制，针对突出问题进行专题研判，明确相关单位责任分工，加大监管力度，形成更加科学高效的制度机制，以扎实工作成效推动黄河流域生态保护和高质量发展迈上新台阶，叫响“天下黄河洛阳美”品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺)