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市政协举行青年企业家政协委员创新发展观摩活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.29 08:20
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　　昨日，市政协举行“凝聚政协‘青’力量助力民企‘新’发展”青年企业家政协委员创新发展观摩活动，引导青年民营企业家坚定发展信心、凝聚思想共识，为现代化洛阳建设贡献更多青春力量。市政协主席孙延文出席活动并讲话。

　　此次活动由市政协、团市委、市青联主办，市青年企业家协会承办。青年企业家代表先后实地考察洛阳开创科技、洛阳美钻新材料、百克特科技、洛阳LYC汽车轴承科技及市青年企业家协会等地。在随后召开的座谈会上，青年企业家代表围绕优化营商环境、助力青年创新创业发展进行交流，提出意见建议，我市相关委局认真给予回应。

　　孙延文指出，民营经济是推进现代化洛阳建设的生力军，是推动高质量发展的重要基础。要深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，进一步坚定信心决心，扎实落实促进民营经济发展的政策措施，持续优化营商环境，努力为民营经济营造更公平、更开放、更宽松的发展氛围，不断开创洛阳民营经济发展新局面。全市各级政协组织要充分发挥政协委员优势和政协专门协商机构作用，聚焦民营企业发展诉求，深入开展专题调研，努力提出具有前瞻性、针对性、操作性的对策建议，齐心协力把党和政府引导、支持、鼓励民营企业发展的政策措施落实落细，为助推我市民营经济高质量发展贡献政协智慧和力量。

　　孙延文强调，青年企业家是洛阳民营企业发展的未来。希望大家坚定信心、扎根洛阳，大力弘扬企业家精神，放大视野格局，持续提升能力素养，全力推动企业发展壮大，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　赵振峰参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 施亦格 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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