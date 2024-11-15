河洛地理：时空里的黄河

黄河，中华民族的摇篮。日升日落，大河奔涌。洒脱如李白，对着黄河也会生出时空无尽、人生短暂之感，诗云：“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”

黄河，中华民族的摇篮。

日升日落，大河奔涌。洒脱如李白，对着黄河也会生出时空无尽、人生短暂之感，诗云：“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”

黄河全长五千多公里，是中国北方最长的河流。它发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东九省及自治区，在地图上形成巨大的“几”字形，最终汇入渤海。

秦汉以前，“河”特指黄河，其他河流则称“水”或“川”。《诗经》里的“关关雎鸠，在河之洲”，描述的便是黄河中下游区域——确切地说，是河洛地区的风貌。

《史记》记载：“昔三代之居，皆在河洛之间。”以洛阳盆地为核心的河洛地区——黄河与其支流洛河交汇的流域，乃古人心中的“天下之中”，更是夏、商、周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐等十多个王朝的都城所在地。