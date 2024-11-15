布局新风口 河南康耀公司新建新型光学玻璃项目

厂房内，薄如蝉翼的ITO导电玻璃接连下线，发往平板电脑、手机触摸屏领域知名企业。

厂房内，薄如蝉翼的ITO导电玻璃接连下线，发往平板电脑、手机触摸屏领域知名企业。

厂房外，一块57亩的空地上，二期新型光学玻璃项目现场货车穿梭，厂房混凝土浇筑等作业加紧推进。

日前，在孟津区朝阳镇，河南康耀新材料科技有限公司产品生产、项目续建双线推进，折射出向着产业风口进发的蓬勃朝气。

一天内，河南康耀公司销售总监任建峰刚送走一批来自西班牙的国际客户，来自罗马尼亚客户的接待又排在了日程上。“一笔高透玻璃订单就配套3000个太空舱民宿，但这对于我们来说已经稀松平常。”任建峰话语从容，“市场需求正迎来爆发式增长，这也是我们加紧推进二期项目建设的意义所在。”

这家以研发生产ITO导电玻璃为主业的新材料科技型企业，眼下正紧盯产业新风口，加紧推进新型光学玻璃项目建设，加快向高透、防紫外玻璃等高增长领域进军。

该公司新型光学玻璃项目总投资2亿元，规划建筑面积2.5万平方米，主要建设7000平方米车间及仓库和1.8万平方米办公及研发中心等，产品包括VR、AR等新型光学玻璃，应用于现代文旅、高端装饰、车载显示、智能家居等领域。

任建峰介绍，近年来，国内外文旅产业新产品竞相涌现，太空舱、星空房等观景民宿，VR、AR等沉浸式文旅产品的风靡，带动高透、防紫外、减反射等新型光学玻璃需求水涨船高。

“以民宿大量采用的高透玻璃为例，该类型玻璃具有高透光性、高清晰度、低反射率等优良特性，可以增加住客与美景的贴近度，大大提升民宿居住体验。”任建峰说，防紫外玻璃在高端文创领域应用较广，应用其产品后，以往3年就老化发黄的书画作品，可实现放置20年依然崭新如初。

前瞻性产业新赛道布局，底气源自“人无我有”的技术实力。任建峰介绍，企业采用的新一代无机材料湿化学法镀膜工艺技术，高透过、低反射、低眩光等效果优异，光学玻璃产品品质更好、成本更低。从单片玻璃紫外线截止率98.5%以上，到中空安全玻璃透光率95%以上，一个个看得见的技术参数，将企业产品锁定在了行业中高端。

新项目预计今年9月底建成投产，具备年产20万平方米VR、AR等新型光学玻璃产能，可实现年产值8000万元以上，为我市抢占新材料产业新赛道提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 文/图）