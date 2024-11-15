洛阳成立景区解纷服务站

近日，洛阳市人民调解中心解纷服务站在洛龙区司法局龙门石窟司法所成立。

近日，洛阳市人民调解中心解纷服务站在洛龙区司法局龙门石窟司法所成立。 近日，洛阳市人民调解中心解纷服务站在洛龙区司法局龙门石窟司法所成立。 成立解纷服务站旨在将旅游纠纷化解阵地前移，进一步完善多元解纷机制。该服务站有三大特色服务：实行“调解员+律师”双值班制度，确保专业服务不间断；建立“线上预约+线下受理”快速通道，提升纠纷调处效率；推出“法治体检”服务，为景区商户提供合规经营指导。 洛阳市人民调解员协会负责人表示，该协会将持续深化“法治+文旅”融合创新，重点推进建立“景区调解员”培训机制，搭建“洛阳解纷码”线上调解平台，积极与文旅部门建立联络机制，通过“普法宣传+法律服务+纠纷调解”的全链条服务模式，实现“小事不出景区，矛盾就地化解”。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广）