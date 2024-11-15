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点赞！洛阳3名个人获全国工信系统表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.28 21:25
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　　28日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，在近日举行的全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会上，洛阳2人荣获“全国工业和信息化系统劳动模范”称号，1人荣获“全国工业和信息化系统先进工作者”称号。

　　此次表彰是工信部自组建以来开展的首次全系统表彰，旨在激励全国工信系统广大干部职工崇尚先进、见贤思齐，创先争优、攻坚克难，进一步增强全系统加快推进新型工业化的凝聚力和战斗力。

　　其中，获评劳动模范的洛阳栾川钼业集团股份有限公司副总经理、研究院院长宋念平，深耕科研一线，坚持科技创效，主持完成的高滑石难选钼矿药剂与工艺制度优化项目，推动钼工艺指标大幅跃升，每年可增加钼精矿产量400余吨，创造效益超过6000万元，开创了国内难选钼矿利用先河。

　　伊电控股集团有限公司生产运行中心副主任刘世浩在电解铝行业数字化转型领域工作多年，先后带领团队研制出电解铝行业第一台“5G+无人驾驶重载AGV铝包工艺车”，建设了“煤电铝一体化工业互联网平台”，在行业内率先利用平台算法机理模型指导优化生产示范，带动了整个行业智能化水平。

　　另外，洛龙区工信局党组书记、局长张晖获评先进工作者。

（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王亚杰）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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