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强化数实融合！洛阳新增4家省级5G全连接工厂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.28 21:25
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　　28日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，中钢洛耐5G+智慧工厂等4个工厂近日获评省级5G全连接工厂，为洛阳加快推动制造业数字化转型注入全新动能。

　　5G全连接工厂是充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术集成，打造新型工业互联网基础设施，新建或改造产线级、车间级、工厂级等生产现场，形成生产单元广泛连接、信息运营深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

　　此次入选的各个工厂，系洛阳近年积极实施数实融合的重大成果。

　　其中，中钢洛耐5G+智慧工厂构建了先进、高效、绿色的智慧耐材生产模式，推动生产体系的准确性和效率提升8%到10%，实现传统工业生产与5G智能制造协调发展；中石化(河南)炼油化工有限公司5G工厂基于5G专网，积极构建多元可视化数字工厂平台，实现了设备信息、工艺数据，开发可视化智能巡检系统，实现巡检业务与相关生产业务的一体化协同；洛阳豫港龙泉铝业电解铝5G智慧工厂不断强化数据深度分析，通过5G实时监测及调整关键参数，推动产品质量稳定性提高23%以上；一拖柴油机5G智能工厂打造了基于5G+AI视觉技术的智能质检系统，检测效率提升70%，误检率趋近于0。

　　后续洛阳将持续推动电信运营商、数字化服务商和高校、科研院所等加强合作，推动更多发展基础较好、需求较明确的企业建设5G全连接工厂，鼓励企业积极探索5G在工业生产各环节创新应用，实现提质、降本、增效、绿色、安全发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郭影 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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