洛阳天气晴好气温升 有时风扰需防范

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，周内多大风天气。
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具体预报
今天夜里：晴天间多云。
4月29日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级左右，气温13℃～30℃。
4月30日(周三)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏西风4级～5级，气温17℃～34℃。
5月1日(周四)：晴天间多云，气温16℃～34℃。
5月2日(周五)：晴天到多云，气温18℃～36℃。
5月3日(周六)：多云间晴天，偏北风3级～4级，气温17℃～27℃。
5月4日(周日)：多云到晴天，气温14℃～29℃。
5月5日(周一)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温16℃～30℃。⑥
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