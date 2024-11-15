净利大增90.47%！洛钼集团实现首季“开门红”

日前，洛阳栾川钼业集团股份有限公司公布今年一季度业绩报告。企业实现营业收入460.06亿元，归母净利润39.46亿元，同比大增90.47%。

日前，洛阳栾川钼业集团股份有限公司公布今年一季度业绩报告。企业实现营业收入460.06亿元，归母净利润39.46亿元，同比大增90.47%。

今年以来，洛钼集团推进精益管理，紧抓技术创新、降本增效，助力提升运营效率。刚果(金)TFM和KFM项目开展专项行动，打磨设备和工艺流程；中国区探索生产流程的数智化建设，推进钨渣资源再利用；洛钼巴西项目优化磨矿效率，降低金属损失率。

一季度，企业产铜170574吨，同比增长15.65%，创同期历史新高，按2025年产量指引中值计算，完成度为27.08%。作为铜的副产品，钴产量为30414吨，完成度27.65%。此外，企业一季度产钨1993吨，同比增长3.73%；产铌2616吨，同比增长4.40%；产磷肥279453吨，同比增长0.24%。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)