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【洛YOUNG小店】《风起洛阳》VR全感剧场：来一场虚实共舞的“国风元宇宙”冒险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.28 17:55
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　　踏入隋唐洛阳城九洲池景区内的《风起洛阳》VR全感剧场，仿佛推开一扇时空之门——身着唐装的NPC含笑相迎，牡丹楼灯火摇曳，远处天堂大佛的幻影若隐若现。

　　下一秒，VR设备启动，游客化身“不良府”密探，策马穿过神都夜市，耳畔风声呼啸，竹筏在激流颠簸时水雾扑面，悬崖熔岩的热浪灼得人屏息……这不是电影，而是一场虚实交织的“五感穿越”之旅。

　　作为全国首个影视IP与VR全感技术深度融合的文旅项目，《风起洛阳》VR全感剧场通过300平方米实景置景与数字技术的虚实交织，为游客打造了“可触摸的历史”与“可参与的故事”。

　　游客戴上轻便的无线VR头显，虚实边界彻底消融。竹筏顺流而下，潮湿的水雾扑面而来；木鸢腾空时，强风灌入衣襟，失重感令人心跳加速；熔岩峡谷中，热浪与震动同步袭来，仿佛脚下大地即将崩裂。最惊艳的莫过于牡丹楼场景——头牌舞姬的衣袖拂过鼻尖，竟有淡淡檀香萦绕。这种“东方朋克”美学，将唐代建筑与科幻元素糅合，琉璃瓦下悬浮机械齿轮，灯笼中暗藏全息投影，细节处处彰显匠心。

　　《风起洛阳》VR全感剧场相关负责人介绍，《风起洛阳》中看似无垠的虚拟世界，实则依托VR重定向技术——游客在200平方米的物理空间绕圈行走，却在视觉中穿越无疆神都，无线串流技术摆脱了传统VR背包的束缚，让动作捕捉更精准，画面延迟近乎为零，“光就是竹筏颠簸场景，我们就迭代了30多个版本，只为让水花溅落的触感与视觉完美同步。”

　　据悉，该项目2023年暑期进驻九洲池景区，今年升级版落地龙门古街，剧情中新增龙门石窟文化元素，体验时长延长至90分钟，与汉服打卡、主题餐饮形成闭环。隋唐洛阳城数据显示，该项目带动景区客流量明显增长，对周边经济也起到一定刺激作用。

　　“《风起洛阳》项目的成功印证了‘IP+科技+文旅’的创新路径。”该负责人说，游客穿着剧中服饰参与游戏，在真实历史场景中续写剧情，这种“剧影联动”的模式，正在激活隋唐洛阳城遗址的文旅生态，让千年古都以更鲜活的姿态拥抱数字时代。

　　记者离开剧场时，一群来自外地的年轻人正兴奋地讨论剧情细节，有人甚至计划“二刷”解锁隐藏线索。当古都洛阳借VR技术重现“万国来朝”的盛景，当Z世代在元宇宙中与历史对话，正如网络上一名体验者所言：“在木鸢上俯瞰神都的那一刻，我触摸到了盛唐的脉搏——这或许就是科技与文明最美的相遇。”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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