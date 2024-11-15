洛阳警方：2025年迎身份证换证高峰 108万市民请错峰办理

“2025年是身份证换发高峰年，快看看您的身份证到期了吗？”近日，洛阳警方提醒市民，如身份证今年到期，请及时办理换证。

“2025年是身份证换发高峰年，快看看您的身份证到期了吗？”近日，洛阳警方提醒市民，如身份证今年到期，请及时办理换证。

2005年至2008年，公安部组织开展了集中换发二代身份证工作，从今年起，首批有效期为5年、10年、20年的二代身份证将陆续叠加到期。

2025年到2028年，我市有278万余人二代身份证有效期满需要换证，其中2025年有效期满需要换证的约108万人，叠加其他人员的证件期满换证需求，将迎来身份证换证受理高峰。

“目前，派出所户籍室工作量达往年的10倍。为保障在旧身份证到期前可以领到新身份证，请市民及时查看自己身份证的具体到期时间，做好准备，错峰办理。”洛阳市公安局西工分局有关负责人介绍，此前，为方便群众办证，身份证期满申请换证时间已从到期前3个月调整为到期前6个月。

民警介绍，身份证办理需现场照相、采集指纹，目前无法网上办理。身份证已实现“全国通办”，群众需携带本人“老”身份证，到户籍地、居住地或就近的任何一个身份证受理窗口申请换领新证，办理周期为25日。

若身份证丢失，可以携带户口簿、电子身份证、驾照等身份证明办理。首次办理身份证免费，到期换领身份证工本费为20元/证，丢失补领或损坏换领身份证工本费为40元/证。

群众办理后，可到受理业务的户籍室领取，也可选择自费邮寄服务，公安机关会将证件直接邮寄至指定地址，无须到派出所领取。

据悉，为节约群众申办身份证时间，进一步提升身份证办理服务效率，全市公安户政部门将采取“预约办、错峰办、延时办”等举措缩短受理时间，优化窗口受理秩序和工作流程，科学安排照相、受理等环节，最大限度提高身份证办理效率。

警方提醒，每年寒暑假是学生办证高峰，身份证即将到期的市民请提前办、错峰办。未满16周岁办理身份证的，需由父母或其他监护人陪同，携带居民户口簿、本人及监护人身份证申请办理。其中，居民户口簿无法体现监护关系的，还需提供注明监护关系的材料。

拍身份证照片时应着深色衣服，不穿制式服装，不能戴首饰，勿化浓妆，拍照时表情自然大方。派出所备有替换服装，可向工作人员咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张国锋 文/图）