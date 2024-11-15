部分岗位不限学历 个别岗位薪资过万！明天洛阳这场招聘会快来看看吧

4月29日，洛阳市人力资源和公共就业服务中心将在市民之家二楼举办商会企业专场招聘会，将有40余家企业提供丰富岗位，部分岗位不限学历，个别岗位薪资过万，快去看看吧。

4月29日，洛阳市人力资源和公共就业服务中心将在市民之家二楼举办商会企业专场招聘会，将有40余家企业提供丰富岗位，部分岗位不限学历，个别岗位薪资过万，快去看看吧。 洛阳市名珍食品有限公司伊滨分公司诚聘创意总监；洛阳星海蓝天文化产业有限公司招聘校长及跑酷老师，薪资可观；河南卡萨米亚食品有限公司招聘20名导购及收银员；洛阳宇翔科技有限公司招聘数控工程师，月薪5000至10000元…… 4月29日，洛阳市人力资源和公共就业服务中心将在市民之家二楼举办商会企业专场招聘会，将有40余家企业提供丰富岗位，部分岗位不限学历，个别岗位薪资过万，快去看看吧。 ●活动时间：2025年4月29日9:00至12:00 ●活动地点：洛阳市民之家二楼大厅 ●主办单位：洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市工商业联合会 ●公交路线：乘坐118、205、207、37、57、99、3、1路公交车可到达市民之家；乘坐地铁2号线从E2出口即可到达市民之家北门。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博 文/图）