文艺范儿！来广州市场片区奔赴一场青春之约

“遍野的花骨朵，也能够耐住寂寞，怎么怎么那么像我，躲在山里看烟火……”27日，夜幕降临，灯火闪耀，熟悉的电音奏响，打破了夜空的沉闷，位于洛阳市涧西区广州市场步行街上的野生音乐会，吸引了一众青年人打卡。

“遍野的花骨朵，也能够耐住寂寞，怎么怎么那么像我，躲在山里看烟火……”27日，夜幕降临，灯火闪耀，熟悉的电音奏响，打破了夜空的沉闷，位于洛阳市涧西区广州市场步行街上的野生音乐会，吸引了一众青年人打卡。

为推动商文旅融合发展，广州市场片区将广州市场步行街、广州路夜市、豫北新街、牡丹广场、延安路酒咖一条街串珠成链，以年轻化消费为特色，突出“街头即舞台”，联动周边调性小店，形成涧西区夜经济休闲消费地。

广州市场片区自带专属的惬意感和文艺范儿，让热爱生活、讲究生活品位的人们转角处便会遇上惊喜。

找乐子，不妨到广州市场步行街“幽沫剧场”听一场脱口秀。一束灯光、一支话筒，演员们诙谐的脱口秀表演，总能引起台下阵阵笑声和掌声。“周末的夜间演出，一般会比工作日的观众增加两至三成，且观众多以90后为主。”“幽沫剧场”相关负责人表示。

经历完一场捧腹大笑，别着急回家，广州市场步行的野生音乐会带你沉浸式感受动感世界。大家三两成群地坐在台阶上，还有观众独自站在一旁聆听，为城市夜晚添一抹浪漫色彩。据统计，步行街平均全年表演场次达600场，为城市夜生活增加活力。