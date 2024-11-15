“洛YOUNG小店全民打卡计划”启幕 万元激励邀主理人绽放“年轻力”

暮春时节，古都洛阳再添活力新篇。#洛YOUNG小店全民打卡计划 抖音话题挑战赛火热进行中，活动除面向所有抖音创作者征稿外，还以万元奖金为媒，热忱邀约全市小店主理人以镜头为笔，在短视频平台绘就属于“小而美”店铺的青春图鉴。

暮春时节，古都洛阳再添活力新篇。#洛YOUNG小店全民打卡计划 抖音话题挑战赛火热进行中，活动除面向所有抖音创作者征稿外，还以万元奖金为媒，热忱邀约全市小店主理人以镜头为笔，在短视频平台绘就属于“小而美”店铺的青春图鉴。

本次活动由洛阳市委宣传部、市委网信办、市文广旅局、市财政局、市商务局、团市委指导，洛阳日报社主办，洛阳农商银行、市文旅集团协办。

自话题挑战赛上线以来，吸引市民、网友及游客踊跃参与，大家纷纷化身城市生活的记录者，用镜头捕捉小店的独特魅力，为洛阳的街巷烟火书写流动的宣传册。

同步开启的“全网翻牌”行动更添互动趣味——当网友在评论区轻叩小店之名，即是为心仪的角落点亮“关注之灯”，被翻牌的店家将收获洛阳日报社党媒主播团量身定制的专属推广视频，让藏于街巷的美好不再“养在深闺人未识”。

对于小店主理人而言，这既是展示创业心血的舞台，更是追逐梦想的契机。只需在抖音平台发布携#洛YOUNG小店全民打卡计划#主理人超有YOUNG双话题的抖音视频，附上店铺定位，即可参与这场创意比拼。您的镜头里可以是格调雅致的空间美学，是咖啡拉花的细腻弧线，是手作匠心的时光淬炼，是日常经营的温情片段，抑或是与顾客互动的趣意瞬间——每一份用心记录，都有机会赢取万元现金奖励，让创意与热忱收获实实在在的回响。

除了真金白银的激励，活动更构建起多元赋能机制：洛阳日报社“百万级新媒体账号”将化作传播引擎，抖音官方的流量扶持如东风助力，垂直领域达人的定向创作似妙笔点睛，多维度为小店搭建从“流量涌入”到“客群留存”的成长桥梁，助力特色小店突破圈层壁垒，让“酒香不怕巷子深”的传统佳话在数字时代焕发新韵。

“我们希望每一家小店都能成为洛阳‘年轻力’的微缩样本，在全民参与的热潮中，共同勾勒出古都与时俱进的商业肌理与人文温度。”活动主办方相关负责人说。

参赛范围

洛阳全域所有怀揣“年轻力”的小店主理人

赛事时间

4月27日至5月27日

参与方式

1.用镜头记录小店特色：可展示格调环境、咖啡拉花、手作过程、店铺日常、创业故事或顾客互动等多元内容；

2.发布平台：个人或小店抖音账号；

3.必备要素：添加双话题#洛YOUNG小店全民打卡计划#主理人超有YOUNG，并标注店铺定位(方便粉丝一键导航)。

评选规则

5月27日后，主办方将综合视频曝光量、点赞量、转发量等量化数据，结合专业评审意见进行评选。

奖项设置

一等奖1名：奖金10000元

二等奖2名：奖金各5000元

三等奖7名：奖金各2000元 （洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）