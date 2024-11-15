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甘泉河湿地公园公厕无法使用？目前已整改完毕全部投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.28 17:29
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　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，洛龙区甘泉河湿地公园公共厕所无法正常使用，给市民和游客带来不便一事，引起相关单位高度重视。记者近日获悉，相关单位已整改完毕，公厕已全部开放投入使用。

　　此前，记者前往甘泉河湿地公园实地走访了5座公厕，发现仅滨河南路与夏口路交叉口附近的一座公厕能正常使用，另外4座要么大门紧闭，要么无水。当时，洛龙区丰李街道相关工作人员回复称，公厕未开放与内部水压不足、未连接管网等原因有关，并承诺尽快整改。

　　27日，记者再次实地走访发现，这5座公厕均已开放，里面干净卫生，有保洁人员负责维护。甘泉河湿地公园关林路段附近一座公厕的保洁人员说，公厕开门运行有十来天了，使用频率比较高，尤其到了周末，甚至出现排队情形。“公园一共有8座公厕，现在都陆续都开放了。”该保洁人员说。

　　一名到此游玩的市民说，公园环境很美，之前公厕不开放，确实是个缺憾，现在能正常使用了，很方便。一位住在附近的老人也表示，甘泉河湿地公园是一个很好的活动场所，周边有不少老年人天天到这里玩，原来公厕一直没开放，很不方便，现在能使用了，大家都很高兴。

　　记者从洛龙区丰李街道获悉，目前公园里的公厕已全部已移交给洛龙区城市管理局管理。洛龙区城市管理局一位工作人员说，前期洛龙区丰李街道对公园公厕上下水水压等进行了改造，他们验收合格后接管。接下来，该局将负责公厕的日常保洁与维护，市民在使用过程中如有意见或建议，可及时反馈，他们会进行改进提升。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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